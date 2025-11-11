DIVISIÓN PATRULLA PREVENTIVA UN HOMBRE FUE DEMORADO CON PEDIDO DE CAPTURA VIGENTE DESDE 2019

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los efectivos lo identificaron durante un control de rutina

Durante un control motovehicular e identificación de personas, personal de la División Patrulla Preventiva procedió a la demora de un ciudadano de 28 años.

Al verificar sus datos en el sistema, constataron que registraba un pedido activo de captura, desde agosto de 2019, en el marco de una causa caratulada como “Robo agravado por la participación de un menor de edad en grado de tentativa”.

Por ese motivo el implicado fue trasladado a la Comisaría Primera, a los fines legales correspondientes.

Relacionado