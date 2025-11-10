RESISTENCIA APREHENDIDO POR INGRESAR AL DOMICILIO DE SU EXPAREJA Y AMENAZARLA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hecho ocurrió en el barrio Primavera el 8 de noviembre y fue detenido esta siesta por personal de la Comisaría Decimocuarta.

Un hombre fue aprehendido este lunes luego de ser denunciado por su expareja por ingresar sin permiso a su vivienda, amenazarla y retenerla contra su voluntad. El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Primavera, en la ciudad de Resistencia.

La ciudadana informó que el hecho ocurrió el 8 de noviembre y tras discutir, la habría encerrado en una habitación y amenazó con incendiar la vivienda. Tras la denuncia, la fiscalía ordenó la aprehensión del hombre y dispuso la intervención de la línea 137 y la entrega de un botón antipánico a la víctima.

Esta siesta, alrededor de las 13, efectivos de la Comisaría Decimocuarta Metropolitana lograron ubicar al ciudadano y lo trasladaron a la dependencia por las causas de “Supuesta Violación de Domicilio, Amenazas y Privación Ilegítima de la Libertad en Contexto de Violencia de Género.”

Relacionado