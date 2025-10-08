RESISTENCIA: APREHENDEN A UN HOMBRE POR EL ROBO DE UN CELULAR EN EL MICROCENTRO
Agentes de la Comisaría Segunda de Resistencia, junto al Departamento de Investigaciones Complejas, detuvieron a un hombre de 40 años acusado de haber sustraído un teléfono celular Motorola G14 en inmediaciones de la Avenida Sarmiento al 600, hecho ocurrido durante la jornada de ayer.
Mediante el análisis de material fílmico, los investigadores lograron identificar al presunto autor, quien fue demorado en poder de una motocicleta Honda Wave 110 cilindradas, un buzo gris con capucha y un pantalón jeans oscuro, prendas que coincidían con las utilizadas al momento del hecho.
Por disposición de la Fiscalía en turno, el implicado fue aprehendido en el marco de la causa caratulada como “Supuesto Hurto”, mientras que los elementos secuestrados quedaron a disposición de la justicia.