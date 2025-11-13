RESISTENCIA: AMPLIO OPERATIVO PARA LOCALIZAR A UN JOVEN DESAPARECIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco inició la búsqueda de un joven de 26 años, visto por última vez en septiembre.

La Comisaría Quinta puso en marcha un operativo especial de búsqueda para dar con el paradero de un joven de 26 años, visto por última vez el pasado 20 de septiembre al salir de su domicilio en el barrio Asentamiento Zampa de Resistencia.

El despliegue, denominado “Operativo Búsqueda Nelson David Gusak”, se inició a las 9 de la mañana y tiene como objetivo relevar información en el ámbito jurisdiccional y en los sectores donde se registraron los últimos posibles avistamientos.

En el lugar trabajan efectivos de la División Búsqueda de Personas, junto con personal del Servicio Externo de las comisarías Tercera y Séptima Metropolitana. Se colocaron carteles y fotografías en distintos puntos estratégicos de la ciudad, además de realizar entrevistas y recorridas casa por casa para obtener información que contribuya a la investigación.

