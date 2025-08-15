RESISTENCIA: AGENTES RECUPERAN UN PARLANTE ROBADO MINUTOS ANTES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El sujeto se encontraba caminando sobre calle Franklin al 900 cuando fue sorprendido por el personal policial.

En las primeras horas del viernes, personal de la Comisaría Primera detuvo a un hombre de 29 años por el robo de un parlante de un domicilio ubicado en avenida San Martín al 600, aproximadamente.

El procedimiento tuvo lugar en la calle Franklin al 900, donde los agentes observaron a un sujeto que transportaba un parlante sobre el hombro. Al notar la presencia policial, el individuo intentó darse a la fuga, pero fue interceptado a pocos metros.

Al consultar sobre la procedencia del equipo de sonido, se constató que había sido sustraído instantes antes del hogar de un hombre de 57 años. Finalmente, la fiscalía de turno dispuso que el presunto autor sea trasladado a la unidad policial, donde fue notificado de su situación legal.

