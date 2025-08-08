RESISTENCIA ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN AVENIDA ÁVALOS Y SAN JUAN
Cerca de las 14, se registró un siniestro vial en la intersección de avenida Ávalos y calle San Juan, donde un automóvil Volkswagen Fox, perdió el control e impactó contra un árbol ubicado sobre el cantero central.
El vehículo era conducido por una mujer de 49 años, quien manifestó haber sufrido una descompensación que le impidió mantener el control del rodado. No se registraron lesionados