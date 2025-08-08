JUAN JOSÉ CASTELLI RURALES DETUVIERON A UN HOMBRE EN EL PARAJE BOQUERON

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se encontraba prófugo por una causa de “supuesto abigeato”. Otro ciudadano ya fue detenido y hay un tercer implicado.

Efectivos del Departamento de Seguridad Rural de Juan José Castelli en conjunto con otras unidades policiales realizaron múltiples allanamientos el pasado miércoles 6 de agosto en horas del mediodía en el Paraje Boquerón en el Departamento Maipú por una causa de “Supuesto Abigeato”.

En el primer domicilio secuestraron dos celulares, varios elementos y aprehendieron a un hombre de 36 años.

En el segundo lugar, los resultados fueron negativos. Además, por la causa se encuentra detenido otro hombre de 33 años.

Intervino la Dra. Noelia Beatriz Miño, Fiscal Rural y Ambiental de General San Martín.

Por otra parte, continúa la investigación para dar con un tercer implicado en el hecho.

Relacionado