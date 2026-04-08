Represión en Congreso: la Policía empujó manifestantes en la vereda y atacó a una mujer en situación de calle

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires montó este miércoles un operativo de seguridad alrededor del Congreso, no sólo para controlar la enésima marcha de jubilados contra los ajustes del Gobierno sino también para reprimir la columna de manifestantes en horas en que se debate la modificación de la Ley de Glaciares.

Cerca de las 17 un carro hidrante y efectivos de la Policía de la Ciudad comenzaron a movilizarse sobre la Avenida de Mayo y comenzaron a empujar a manifestantes que estaban en la vereda para obligarlos a bajar a la calle y así correrlos, según relató el periodista Nicolás Munafó en C5N.

El operativo fue caótico, peligroso y rápido.

Personal de Infantería retuvo durante unos minutos a un manifestante que luego fue liberado.

Los empujones, el gas lacrimógeno y la corrida comenzó pasadas las 17 en la esquina de Avenida de Mayo y 9 de Julio, el punto de reunión de manifestantes que empezarían su marcha al Congreso para un acto público a favor de la actual Ley de Glaciares.