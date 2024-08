Repercusiones «APARECIÓ CAPITANICH A PURA VIOLENCIA Y PRESIONANDO A SUS DIPUTADOS».

Pórtico Multimedios «Envíanos información, audios, mensajes al 3644 688080 / 3644 404921

El jefe de Bloque de Juntos por el Cambio, Sebastián Colo Lazzarini, se expresó respecto de lo que denominó la amenaza de Capitanich y advirtió: » Claro desde Recoleta es muy difícil sentir el calor que abraza al impenetrable y gracias a sus pretensiones probablemente, un calor difícil de sobrellevar por falta de luz».

Además agregó: «Con el verso de «defender» a los chaqueños, lo que hace mejor es seguir riéndose de nosotros, después de haber fundido a SECHEEP, de generar deudas de millones y millones con CAMMESA Y AGGREKO, deudas que en pocos meses de gobierno le tocó enfrentar al Gobierno de Zdero viene a engatuzar con números y estadísticas que solo el entiende».

«Pero para entender que no se ha hecho más que endeudar y endeudar durante 16 años, no hace falta ser un magister en economía porque los ciudadanos parecían todos los días, por eso eligieron cambiar. El ex Gobernador en vez de entender la voluntad del pueblo y propiciar un escenario de consenso, entendiendo que hizo muchas cosas mal, se llena de odio y con un discurso más que violento pone en riesgo nuestro futuro».

«Evidentemente suele olvidarse cosas, no me sorprende, porque ahora se olvida que en su momento la oposición ayudó a corregir su descuido cuando no incorporó en sus presupuestos las deudas que lo acompañamos para que las pague y aún así no las pago, y prueba de ello, insisto, son los dos pagos millonarios de Zdero en el mes de febrero de 37.500 millones y la semana pasada otro monto similar».

«Asimismo, que podemos esperar de una persona que desfalco a todas las Instituciones que pudo, esperamos más de sus diputados, que deberían tener dos dedos de frente y acompañar de manera constructiva a cada ciudadano que cruza en las calles, que visita en su casa, que ve en las rutas, somos todos políticos sabemos cuales son nuestras acciones diarias, más que nada los que elegimos al Chaco para vivir y sacar adelante, no como otros que vienen cada tanto con pretensiones, sin padecer siquiera un corte de luz producto del vaciamiento de nuestra empresa de luz».

«Que quede claro solo una cosa, tanto para la oposición como para la ciudadanía se terminó el derroche de dinero, se terminaron los amigos del poder y las políticas de cartón, las inversiones de hoy vienen a construir un futuro próspero donde cada chaqueño pueda vivir de su esfuerzo y el Estado pueda, en su día a día, brindarle los servicios necesarios». Finalizó.

