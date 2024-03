RENUNCIÓ EL DIRECTOR DE ANSES MARIANO DE LOS HEROS A 34 DÍAS DE ASUMIR

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

«Se cayó el sistema informático y no se pueden enviar los telegramas de despido, que inevitablemente debían llegar hoy a los empleados a echar. Al no llegar a tiempo los telegramas, los contratos se renuevan automáticamente y no hay despidos», indicó una fuente segura del organismo.