RED YAGUARETÉ RECLAMA LA INMEDIATA LIBERACIÓN DE EJEMPLARES CON FINES REPRODUCTIVOS EN EL PARQUE NACIONAL EL IMPENETRABLE

Desde la cuenta oficial de Red Yaguareté solicitaron recientemente con un posteo publicado en ‘X’ (Twetter.com) la inmediata liberación con fines reproductivos de dos hembras de yaguareté: Keraná y Nalá en el Parque Nacional El Impenetrable. En este sentido informaron que la Administración de Parques Nacionales autorizó la inoculación de anestesia a Keraná, para la colocación de un collar de seguimiento satelital, acción que permitirá conocer a futuro su posicionamiento en el territorio.

Uno de los párrafos de la publicación destaca: «¿Por qué y para qué se las libera? En la región apenas hay un puñado de machos registrados y la escasez y ausencia de hembras con las que pueden aparearse es casi absoluta. De esta forma mediante lo que se conoce como ‘suplementación de individuos’ a una población en extremo debilitada y ya imposibilitada de recuperarse sin intervenciones como estas, se les ‘inyectan’ hembras que puedan comenzar a aparearse y reproducirse con los machos».

Consultado acerca de este tema, el Director Ejecutivo de Red Yaguareté, Nicolás Lodeiro Ocampo, explicó que el pedido de liberación de las hembras de yaguareté ya se hizo formalmente por la Fundación Rewilding Argentina. «La Red Yaguareté como miembro fundador de la Subcomisión para la Conservación del Yaguareté apoya este pedido desde un primer momento. Sobre todo, nos indigna que una opinión favorable y unánime de todas las provincias y las ONG que la integran, se haya demorado tanto por tecnicismos, burocracia y mezquindades», denunció.

“No hay tiempo que esperar, no hay burocracia que lo justifique. Si vos soltás dos hembras, en dos años podés tener cuatro yaguaretés. Hoy la especie está biológicamente extinta. Aunque dejemos de cazarlos, no pueden recomponerse como especie, porque Qaramta no tiene hembras con quien copular. Es momento de actuar, las cartas están sobre la mesa. La Subcomisión Chaqueña para la Conservación del Yaguareté ya dio una opinión unánime al respecto. Igual que los técnicos del Conicet”, precisó Lodeiro Ocampo.

Cabe mencionar que esta Comisión está conformada desde 2016 por un grupo de expertos de las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y ahora Corrientes, desde que inició la reintroducción. (Esta provincia actualmente cuenta con una población de más de 20 ejemplares). La Nación está representada por la Administración de Parques Nacionales y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); y las ONG Red Yaguareté, Fundación Rewilding Argentina y Fundación Vida Silvestre Argentina.

En relación al reciente avistaje de un Yaguareté que cruzó a nado el Río Paraná en Itá Ibaté, explicó que “la expectativa es que cuando se recompongan las poblaciones y las posibilidades de avistaje en el Parque Iberá y en El impenetrable, va a aumentar la cantidad de visitantes de turismo de naturaleza, transformando económicamente la región, como sucede actualmente en el Pantanal brasileño”.

FISCALIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CAZA

También agregó que la liberación de los felinos en el parque debería ser acompañado por sendos operativos para la prevención de la caza. “Nos parece clave que esto sea también el puntapié para que de una vez por todas la fiscalización, el control de cacería y otras actividades ilegales a lo largo y ancho del Rio Bermejo, empiece a ser una realidad. ¿Hace cuánto que no ves una nota publicada sobre una acción de fiscalización y decomiso en el Rio Bermejo?”, se preguntó.

A modo de antecedente recordó que “En diciembre de 2022, cuando el Parque ya estaba cerrado al público, un equipo nuestro se tuvo que ir de ahí en plena noche porque se sentían tiros muy cerca de las carpas. La principal causa de la extinción del yaguareté es la cacería. Hay que trabajar en la prevención de ese tema”, advirtió.

“Hay que tener en cuenta que la curva de extinción del yaguareté viene descendente desde hace décadas, e iba inexorablemente camino a la extinción. Si no se hubiese creado el Parque, primero; y no se hubiesen tomado las medidas que se tomaron después, hoy la realidad lamentablemente sería otra”, agregó.

Entre las acciones adoptadas, se destaca como más importantes la colocación del collar de seguimiento satelital a Qaramta, el monitoreo de sus pasos por el parque y otros parajes; la presencia de hembras, que favoreció en principio la permanencia del macho salvaje en el territorio y posteriormente la cruza y reproducción con hembras de cautiverio.

Ahora el gran salto cualitativo se dará con la liberación inminente de hembras salvajes en territorio, para que la cruza y descendencia con Qaramta y Tewuk comiencen a torcer la curva del abismo que los tiene al borde de la extinción.

