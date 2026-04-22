RECUPERARON DOS CAMIONETAS, UNA FUE SUSTRAÍDA EN BS AS, LA OTRA, ESTA MADRUGADA EN SANTA FE

Policía Caminera junto a personal de la Comisaría de Pto. Eva Perón, recuperaron dos camionetas marca Toyota Hilux, en un operativo cerrojo, que concluyó en un campo del Paraje La Textil.

La alerta, que activó el cerrojo policial, comenzó tras cruzar información acerca de que dos camionetas grises, se habrían dado a la fuga desde un control ubicado sobre RN 11, km 1041.

Con los datos obtenidos, desplegaron corredores viales y cerraron caminos alternativos sobre ruta N° 3, donde hallaron los rodados abandonados.

PATENTES APÓCRIFAS

Peritos de Policía Caminera verificaron las camionetas y descubrieron que los dominios de una, eran apócrifos.

En el sistema Sifcop determinaron que una camioneta, fue sustraída el domingo pasado, tenía pedido por supuesto hurto, de la provincia de Buenos Aires.

El otro rodado, también era buscado por la justicia, pero desde esta madrugada, a solicitud de la Policía de Santa Fe.

Agentes de esa provincia informaron que habría sido sustraída en la Loc. De Gobernador Crespo.

Los resultados fueron parte del Operativo de Prevención Integral Provincial desplegado esta mañana, donde se reforzaron los controles camineros en todo el Chaco.

La fiscalía en turno ordenó el secuestro de las camionetas y que se instruyan actuaciones judiciales de rigor.

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