RECONOCIMIENTO LEGISLATIVO A DOCENTES CHAQUEÑOS: HOMENAJE A UNA VOCACIÓN QUE TRANSFORMA COMUNIDADES

Por iniciativa de la diputada Analía Inés Flores, la Cámara de Diputados rindió homenaje a trabajadores de la educación chaqueña. La actividad tuvo lugar este jueves en la biblioteca legislativa y contó con la presencia de educadores, familiares, legisladores e intendentes. Se trató de un «merecido reconocimiento a las trabajadoras y trabajadores de la educación por su incansable labor pedagógica, comunitaria y social en contextos urbanos, rurales e interculturales».

La iniciativa, aprobada por el cuerpo legislativo, destaca el rol fundamental que desempeñan las y los docentes en la garantía del derecho a la educación y en la promoción de la igualdad de oportunidades. “Su tarea excede la transmisión de conocimientos: construyen ciudadanía, fortalecen vínculos comunitarios, promueven valores democráticos y acompañan trayectorias de vida”, fundamentó la autora del proyecto Analía Flores.

Como parte del reconocimiento, se entregaron copias de la resolución a docentes de distintos puntos de la provincia, entre ellos Analía Giménez, Beatriz Elena Miño, Carolina Noemí Esquivel, Celeste López, Clarisa Elisabet Godoy, Daniel Farías, Ramona Almirón y Teresita Sandoval, Darío Correa, Daniela Campodonico, Nancy alegre, Daniela Fallau, Ramona Navarro de Duarte, Silvia Oger, Mabel Chaparro, Alejandra Chudey, Elisabeth Mendoza, Kike Martínez, Lili Fernández, Marta Cristela Cardozo, entre otros. El reconocimiento busca visibilizar el compromiso cotidiano de quienes sostienen con esfuerzo la educación pública en todos los rincones del Chaco.

En los fundamentos del proyecto, Flores subrayó que “la escuela se convierte en uno de los principales espacios de encuentro, contención y proyección de futuro”, y que el reconocimiento no se agota en una declaración formal, sino que busca reafirmar el compromiso del Poder Legislativo con una política educativa que sitúe a las y los trabajadores de la educación en el centro de toda estrategia de desarrollo provincial.

Finalmente la diputada Flores remarcó que el acompañamiento a este homenaje constituye un «gesto que busca trascender lo institucional para convertirse en un acto de justicia simbólica hacia quienes, día a día, enseñan, contienen y transforman».

Acompañamiento

Participaron del homenaje, los intendentes Pedro Maidana de Colonia Elisa, José liras de General Vedia, Juan Manuel García de Machagai. El diputado Nicolás Slimel, el legislador provincial electo Luciano Moser, los diputados mandato cumplido Gladis Cristaldo y Julio Sotelo; y el diputado del Parlasur Raúl Bittel, entre otras destacadas presencias.

