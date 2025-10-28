RECOMIENDAN VERIFICAR LOS PRODUCTOS VETERINARIOS QUE SE APLICAN A LAS MASCOTAS

Cuando utilizamos productos veterinarios en nuestras mascotas o animales de producción, es importante verificar su legalidad y registro. Esto nos garantiza la seguridad y efectividad del tratamiento que realicemos.

A través del número de certificado otorgado por el Senasa, cualquier persona puede verificar en el vademécum de productos veterinarios si el mismo se encuentra autorizado para su uso.

¿QUÉ DATOS HAY QUE CHEQUEAR?

Para qué está indicado el producto.

La cantidad recomendada para la aplicación.

A qué animales está permitido aplicar el producto.

Las posibles reacciones no deseadas o situaciones en las que no debe utilizarse.

El momento en el que se debe aplicar la última dosis de un medicamento veterinario.

Si observás productos veterinarios ilegales, falsificados o no registrados que puedan representar un riesgo para la sanidad animal y la salud pública, denuncialo ante el Senasa.