RECIBIMOS UN PARQUE AUTOMOTOR DESTRUIDO

*La Secretaria General de la Gobernación, Dra. Carolina Meiriño, afirmó que luego de asumir esta nueva gestión, se encontraron con el desorden como el denominador común en todas las áreas del estado. “Estamos en cada piso, en cada ministerio, pidiendo que devuelvan lo que le corresponde a la gente, al estado; somos servidores públicos y todo lo que se ve, le pertenece al pueblo del Chaco”- indicó.*

En ese sentido, agregó que las auditorías continúan en las distintas jurisdicciones y que: “Los propios empleados de la administración pública, colaboran en medio de un caos que nos dejaron; hemos tomado contacto con varias direcciones que dependen de la Secretaría General de Gobierno donde advertimos un parque automotor destruido, que no estaba, con vehículos que fueron apareciendo a medida que se fueron realizando los pedidos y los requerimientos pertinentes. Lo primero que buscamos, es que tanto los ministros como los empleados y todos los agentes, estén seguros en su movilidad, requerir los que están asegurados, porque tenemos un informe con más de 75 fojas de vehículos, donde hay 100 vehículos cada foja y no sabemos dónde están. En estos días, hemos tenido el secuestro de vehículos que estarían siendo usados por líderes piqueteros y lamentablemente serán situaciones que aparecerán a diario”.

*TENEMOS EL COMPROMISO DE HACER LAS COSAS BIEN*

Por último, Meiriño remarcó: “Esto no lo hicieron contra nosotros, se lo hacen a la provincia, a la gente, al pueblo, es muy triste, porque no venimos a hacer banderías políticas. Acá venimos a cambiar la realidad, pero todo esto condiciona, ya que tenemos que volver a poner todo en funcionamiento y se trabaje de manera coordinada. Lo mismo ocurre en telefonía, en transporte, dentro de los mismos agentes de la administración, todo está detonado, desordenado, por eso una de los primeros actos de gobierno fue suspender lo que se venía haciendo porque es un perjuicio a ellos mismos, para hacer valorar sus derechos y no vulnerar sus carreras. A pocos días de asumir, reiteramos que encontramos una administración muy desordenada, pero vamos a seguir trabajando fuertemente para cambiarlo, porque creemos que el orden es lo que nos va a llevar a mejorar la realidad de los chaqueños y porque tenemos el compromiso de hacer las cosas bien”.

Relacionado