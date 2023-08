REAPARECIÓ ALBERTO FERNÁNDEZ Y HABLÓ DE LOS SAQUEOS A COMERCIOS

«Les pido que cuidemos la paz social», expresó el presidente, quien adelantó que habrá medidas para reforzar ingresos.

El presidente Alberto Fernández retomó este miércoles su agenda pública con un acto de entrega de viviendas en Neuquén, donde se refirió a los robos y saqueos a comercios de los últimos días, en distintos puntos del país, y remarcó: «Les pido a todos los argentinos que cuidemos la paz social, que nosotros nos vamos a ocupar de resolver los problemas de los argentinos con sus ingresos».

En esa línea, el mandatario señaló que los ataques a comercios en distintos puntos del país «evidentemente estuvieron organizados», al tiempo que aseguró que desde el Gobierno preparan una «batería» de medidas para «remediar los efectos de la devaluación».

En tal sentido, adelantó que «entre mañana y pasado (por jueves y viernes)» harán los anuncios.

«Básicamente no hablo porque no soy candidato», dijo Alberto Fernández en un acto en Neuquén. «Cuidemos nuestra convivencia democrática. Hemos visto hechos que estuvieron organizados. Les pido que cuidemos la tranquilidad y la paz social», afirmó.

Vale recordar que la última vez que se lo vio públicamente fue el domingo 13 de agosto, en la votación de las PASO.

«NO HABLO PORQUE NO SOY CANDIDATO»

«Todos están muy preocupados con mi agenda, ‘qué estamos haciendo, dónde está, por qué no habla’. Básicamente no hablo porque no soy candidato, soy presidente y tengo que seguir trabajando y resolviendo los problemas que los argentinos tienen», aseguró Fernández.

Asimismo, con respecto a las elecciones, el presidente dijo que escuchó «lo que las urnas han dicho» en las PASO y remarcó que puso todo su «esfuerzo en resolver los problemas de los argentinos».

«He escuchado lo que las urnas han dicho. Tenemos una sociedad dividida en tres partes. Entiendo que hay muchos reclamos. He puesto todo mi esfuerzo por resolver los problemas, muchos he podido y muchos no, pero presto atención a lo que el pueblo dice cuando vota», afirmó..

Por otro lado, en línea con lo que viene anticipando Sergio Massa, anunció una «batería de medidas» que serán dadas a conocer entre mañana y el viernes para «remediar los efectos que generó la devaluación sobre el ingreso de los trabajadores».

«A los que viven de un sueldo, en la informalidad o la formalidad, los que reciben la AUH, la Tarjeta Alimentar o el Plan Potenciar que estén tranquilos porque entre jueves y viernes hemos organizado una batería de medidas para remediar los efectos que ha generado la devaluación sobre el ingreso de los trabajadores», dijo el mandatario.