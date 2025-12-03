REALIZAN UN «SONDEO VECINAL» EN EL EX BARRIO EMERENCIANO POR ELVIS BENÍTEZ

Este miércoles por la mañana, alrededor de las 7, comenzó un operativo policial especial en el barrio Papa Francisco, ex Emerenciano (avenida San Marín y Quijano), donde efectivos de la Comisaría Decimocuarta intervinieron en el lugar.

Según informaron desde la Policía del Chaco, se trata de un sondeo vecinal con la intervención de ayudantes de fiscales, para la recopilación de información relacionado al ciudadano Elvis Benítez.

Para ello, se afectaron recursos humanos y materiales dispuestos para la orden, los cuales fueron distribuidos para sus funciones, conforme a la directiva de las autoridades.

Recordemos que, el 26 de noviembre pasado, se reactivó la investigación por la desaparición del joven, con la conformación de un equipo fiscal especial y la ampliación de declaratoria de su madre, Érica Romero.

Operativo en el barrio Papa Francisco.

Elvis Benítez desapareció el 22 de diciembre del 2017, cuando salió de su casa y no regresó. El joven tenía 18 años y se iba a trabajar a la verdulería de sus abuelos. No tenía celular.

Un amigo lo acercó hasta la parada de colectivo pero el mismo nunca llegó al comercio. Su madre creía que se quedó a dormir en lo de sus abuelos.

Elvis era papá de un bebé de tres meses. Su madre nunca creyó en la idea de un supuesto suicidio.