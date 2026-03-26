REALIZABAN MANIOBRAS PELIGROSAS, LOS PERSIGUIO LA POLICIA Y ATRAPARON A UNA JOVEN ARMADA

Los elementos secuestrados.

Cerca de las 20:45 del miércoles, el personal de la Comisaría 14° Metropolitana, intentó identificar a dos personas que se desplazaban en una motocicleta Honda Wave, blanca, realizando maniobras peligrosas a alta velocidad por la zona de Quito y Necochea.

Lejos de detenerse, los ocupantes emprendieron la fuga, dando inicio a un seguimiento controlado.

Finalmente, los efectivos lograron interceptarlos en avenida Alberdi, tras cruzar Soberanía Nacional. En ese momento, el conductor abandonó el rodado y escapó a pie en dirección al complejo Malvinas, mientras que la acompañante fue demorada en el lugar.

Al realizarle el palpado preventivo, los agentes hallaron entre sus prendas un arma de fuego tipo pistola calibre 380, Bersa, con 13 cartuchos del mismo calibre. Además, se procedió al secuestro de la motocicleta en la que circulaban, dinero en efectivo y un teléfono celular.

La joven detenida tras la persecución.

La intervención contó con la colaboración de personal del Servicio Externo de la Comisaría Séptima y de la Patrulla Preventiva.

Por disposición de la Fiscalía N° 14, a cargo de Mariana Echarri, la joven fue notificada de su aprehensión en una causa por supuesta infracción al artículo 189 bis del Código Penal, que sanciona la portación ilegal de armas de fuego sin autorización legal.

En tanto, continúan las tareas investigativas para lograr la identificación y detención del masculino que logró darse a la fuga.