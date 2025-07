REAL MADRID PODRÍA SACUDIR EL MERCADO DE PASES EN EUROPA CON LA LLEGADA DE UNA ESTRELLA MUNDIAL

El centrocampista español Rodri ganó el Balón de Oro (Reuters) El centrocampista español Rodri ganó el Balón de Oro (Reuters)

El Real Madrid avanza con determinación en la reestructuración de su plantilla para la próxima temporada. Después de cerrar las incorporaciones de Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Franco Mastantuono, el club blanco considera que la base del grupo está definida y ahora observa el panorama de posibles salidas. Entre los jugadores que podrían abandonar la disciplina merengue se encuentran David Alaba y Rodrygo Goes, dos nombres que concentran la atención durante esta ventana de transferencias y que podrían dejar una gran caja para pensar en ir por un último refuerzo de lujo.

La salida de Toni Kroos, quien anunció su retiro al cerrar la temporada pasada, ha dejado un vacío significativo en el mediocampo. El alemán fue el cerebro del equipo y su ausencia obliga a la dirección deportiva a buscar un futbolista capaz de asumir ese rol estratégico y con experiencia contrastada en el máximo nivel europeo: Rodrigo.

El diario madrileño As publicó que la atención del Real Madrid se centra ahora en encontrar un relevo de garantías para cubrir el espacio dejado por Kroos. En este sentido, el medio señaló al mediocampista del Manchester City como la nueva prioridad del club: “el Madrid tiene la capacidad económica de afrontar este verano otro gran fichaje”.

El impacto financiero de una posible venta de Rodrygo Goes se proyecta como clave para este movimiento. El joven atacante brasileño, pretendido por varios clubes europeos, podría dejar en las arcas blancas una cifra cercana a los 80 o 100 millones de euros si se confirma su traspaso. Este ingreso ampliaría el margen de maniobra del club para encarar nuevas operaciones en el mercado.

El mediocampista estaría en la órbita merengue (Efe) El mediocampista estaría en la órbita merengue (Efe)

Sin embargo, la búsqueda del mediocampista ideal no es sencilla. El informe de As subrayó que “el problema es que el Real Madrid no ha encontrado ningún jugador con la capacidad suficiente para ser titular en el mediocampo”. Las opciones internacionales de primer nivel escasean y el cuerpo técnico exige un refuerzo probado, listo para rendir desde el primer momento y con suficiente jerarquía para soportar la exigencia del club.

El Real Madrid estaría siguiendo con atención la situación de Rodrigo Hernández, reciente ganador del Balón de Oro. Rodrigo volvió a jugar al final de la pasada temporada tras superar una grave lesión de rodilla que lo mantuvo nueve meses alejado de la competencia. Su regreso se produjo en la penúltima jornada de la Premier League y continuó en el Mundial de Clubes, tras el incidente sufrido en septiembre, cuando se rompió los ligamentos durante un encuentro ante el Arsenal.

La lesión de Rodrigo ha generado incertidumbre tanto en el Manchester City como en el propio Real Madrid. El club inglés ha notado la ausencia del volante en el rendimiento colectivo, mientras que en la Casa Blanca se evalúa con cautela la posibilidad de ficharlo. Rodrigo culmina contrato en 2027 y no ha renovado aún, escenario que alimenta la expectativa del Real Madrid.

Entre los nombres que se han discutido internamente tambipen figuran los de Nicolò Barella (Inter de Milán), Enzo Fernández (Chelsea) y Alexis Mac Allister (Liverpool). Sin embargo, a diferencia del ex Atlético Madrid, en todos los casos, los futbolistas tienen contratos de larga duración con sus respectivos equipos y son considerados fundamentales, lo que dificulta cualquier intento de traspaso.

Cabe destacar que hasta el momento, en lo que va de la ventana de transferencias del verano europeo, el Real Madrid ha desembolsado 178 millones de euros: Trent (10 millones), Álvaro Carreras (50 millones), Dean Huijsen (55 millones) y Franco Mastantuono (63 millones)