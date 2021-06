REACTIVA OSC: EL PROGRAMA QUE BRINDA APOYO FINANCIERO PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE ASOCIACIONES CIVILES

Más de 300 entidades podrán comprar materiales de construcción en comercios adheridos a la red Tuya con una tarjeta prepaga del Nuevo Banco del Chaco, por un monto de hasta 500 mil pesos no reembolsable.

El Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura brinda detalles del programa Reactiva-OSC, lanzado este martes por el gobernador Jorge Capitanich. Se trata de un apoyo financiero no reembolsable para mejorar la infraestructura de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) optimizando las condiciones para el desarrollo de estas actividades de alto impacto comunitario. Además del impacto multiplicador que generará el movimiento de la construcción.

“Con este beneficio fortalecemos la valiosa asistencia que realizan las instituciones, pero además el programa tendrá un impacto directo en todo el sector de la construcción, ya que dinamizará la demanda”, expresó el titular de la cartera de Planificación, Economía e Infraestructura Santiago Pérez Pons.

Más de 300 entidades como asociaciones, fundaciones, centros culturales, bibliotecas, centro de adultos mayores y clubes de barrio están en condiciones de acceder a la compra de materiales de construcción en comercios adheridos a la red Tuya con una tarjeta prepaga del Nuevo Banco del Chaco, por un monto de hasta 500 mil pesos no reembolsable.

El programa Reactiva.OSC, está destinado a organizaciones que no tienen acceso al mercado financiero porque no cuentan con una situación bancaria formalizada. De esta manera, el Estado busca llegar y fortalecer a más instituciones. “El objetivo principal es llegar a las distintas organizaciones, fundaciones, clubes de barrios, centros culturales, que no pueden acceder a fuentes de financiamiento”, explicó .

La meta de estas políticas públicas diagramadas por MPEI es avanzar en el camino de la recuperación económica, después de un año y medio de pandemia. “Trabajamos juntos para avanzar en el camino de la recuperación, que incluye siempre a quienes más lo necesitan y que cumplen un rol clave en las comunidades”, subrayó.

El programa Reactiva para Organizaciones de la Sociedad Civil funcionará a partir de una tarjeta Tuya, que se entregará a las asociaciones una vez que se hayan presentado y esté aprobado el proyecto de mejoras edilicias. El monto que se adjudicará será de hasta 500 mil pesos, para la compra de materiales de construcción y afines. “El Estado está presente en cada rincón de la provincia, acompañando el proceso de fortalecimiento social que ya está en marcha”, remarcó.

Reactiva para la fundación “Aquí es”

La iniciativa se presentó ayer desde la Fundación “Aquí es”, ubicada en el paraje Pozo del Indio, donde recibió el apoyo financiero que utilizará para la construcción baños para personas con discapacidades. La fundación creada en 1999 es dirigida por Susana Rac y está destinada la contención de niñas, niños, adolescentes y sus familias, principalmente el empoderamiento y desarrollo de las mamás y mujeres rurales.

Rac agradeció el nuevo financiamiento y los elementos para el trabajo en huerta, máquina de coser, útiles escolares y libros que les fueron entregados para mejorar las actividades que se realizan a diario.

Relacionado