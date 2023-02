RAVERTA EN EL CHACO: «NECESITAMOS QUE NOS PERMITAN DISCUTIR ESTA LEY» PARA «CONSERVAR UN DERECHO QUE YA TENEMOS»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

La directora ejecutiva de ANSES visitó la provincia y expuso la situación actual de más de 800.000 personas que no pueden jubilarse en el país.

La directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, dio una charla sobre la Ley de Pago de Deuda Previsional este jueves en Resistencia, con la presencia de la vicegobernadora Analia Rach Quiroga; el titular regional de la ANSES, Agustín Aleman; el diputado Rodrigo Ocampo y la diputada nacional Lucila Masín.

La funcionaria dijo que “los argentinos y argentinas estamos atravesando una situación complicada”. ya que “nos falta una ley para poder jubilar a aquellos hombres y mujeres que no tienen los 30 años de aportes pero que tienen la edad jubilatoria”.

Raverta mencionó que la oposición no permite el debate, porque los diputados y diputadas no asisten al Congreso y por lo tanto no se llega al quórum. La directora de ANSES dijo que esta ley permitirá jubilar a 800.000 personas, de las cuales 22.000 son de Chaco. “Son mujeres que tienen 60 años y hombres que tienen 65 años de edad, pero no tienen los aportes para acceder a la jubilación”.

“Necesitamos que nos permitan discutir esta ley, que cada uno plantee lo que tiene para plantear pero que podamos discutirla”, enfatizó Raverta y sostuvo que se trata de “conservar un derecho que ya tenemos”. Con la visita de la funcionaria a Chaco, se inaugurará esta tarde una oficina de ANSES en General Pinedo.

