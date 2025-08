RADIOGRAFÍA DE LOS BANCOS DE LECHE MATERNA EN ARGENTINA, LA CADENA SOLIDARIA QUE SALVA A 7 MIL BEBÉS AL AÑO

En Argentina, uno de cada diez bebés nace prematuro, es decir, antes de las 37 semanas de gestación.

Para ellos, el comienzo de la vida implica una batalla por sobrevivir en las salas de neonatología. En ese contexto, la leche materna se vuelve un factor clave porque alimenta, fortalece, protege y mejora las chances de que salgan adelante. Sin embargo, cuando las madres no pueden amamantar, entra en juego una red silenciosa y vital: los bancos de leche humana. Así fue como Nina, una prematura extrema de Corrientes, encontró en la leche donada una manera de enfrentar sus primeros días.

Habían pasado solo 30 semanas de embarazo cuando María sufrió un desprendimiento de placenta que la mandó a urgencias y provocó que su beba llegara al mundo mucho tiempo antes de lo previsto. Así, el 11 de marzo de 2021 nació Nina en el hospital local de Curuzú Cuatiá. Pesaba apenas 1,100 kg y su situación era sumamente crítica.

Esa madrugada, los médicos decidieron trasladarla al Hospital de alta complejidad Eloísa Torrent de Vidal en la capital correntina porque necesitaba cuidados extremos. Dos días después, mientras se recuperaba de la cesárea, María pudo viajar y hacer upa a su hija por primera vez. Pero las cosas se complicaron aún más.

Nina estuvo 72 días en Neonatología para aumentar de peso y terminar de madurar. (Foto: Gentileza María, su mamá)

“Entraba en la palma de mi mano, era muy chiquita y no la podía ni alzar. A los días tuvieron que intubarla y ahí comenzó la etapa más dura. Todos los parámetros daban negativos. Llegó el momento que ella se tenía que alimentar y yo, debido al estrés y a todo lo que había vivido durante esos días, no podía producir leche. Fui a la puericultura, hice los ejercicios, pero era una situacion muy angustiante porque no me podía extraer ni unas gotas“, relató en diálogo con TN.

Hasta ese momento, María nunca había escuchado hablar sobre los bancos de leche humana y los especialistas le ofrecieron esa posibilidad. Enseguida dijo que sí y empezaron a entregarle mamaderas con leche donada: “Era la mejor opción para Nina, es perfecta y tiene todos los nutrientes para que un bebé crezca fuerte y sano. Tomaba y le hacía bien. En cambio, la leche de fórmula -que servía como engorde- le caía mal. Fue un acto de entrega y amor que otras mamás le dieran eso a mi hija”.

¿Qué son los bancos de leche humana?

Los bancos de leche humana son centros especializados donde se recolecta, analiza, procesa y almacena leche materna donada por mujeres que están amamantando y tienen exceso de producción. Esa leche se pasteuriza y se somete a controles de calidad para garantizar que sea segura a la hora de distribuirla entre los bebés más vulnerables que permanecen internados.

El primero del mundo se creó en Viena, Austria, en 1910. Desde entonces, el modelo fue adoptado y perfeccionado en distintos países, y hoy existen más de 700 bancos a nivel global. Brasil lidera el ranking con la red más grande y organizada, ya que cuenta con más de 200 en el país; mientras que en Argentina hay 10 distribuidos en todo el territorio. Generalmente, se montan en hospitales de alta complejidad nivel 3B, que atienden embarazos de riesgo y emergencias neonatales.

El mapa de bancos de leche humana de la región. (Gráfico: Videolab)

Nina estuvo 72 días internada en Neonatología y su mamá resalta el trabajo de los bancos para acompañar a las familias en casos tan complejos: “No veía la luz al final del tunel y ellos fueron un faro en el camino. Eran momentos en donde uno necesita contención de los demás, porque estás en una situación muy vulnerable y es dificil atravesarlo solo. Hoy la miro a mi hija, que tiene cuatro años, y es un milagro gracias a todo el grupo de profesionales que te abraza”.

Bancos de leche humana: las condiciones para donar y qué bebés la reciben

De acuerdo a los especialistas consultados, prácticamente todas las mamás pueden donar leche, aunque hay una serie de requisitos que hay que tener en cuenta:

Tener producción láctea : esto significa que su bebé esté satisfecho y tenga excedente para donar.

: esto significa que su bebé esté satisfecho y tenga excedente para donar. Ser una persona sana (que no tome medicación y que cuente con resultados buenos en los análisis serológicos del embarazo).

(que no tome medicación y que cuente con resultados buenos en los análisis serológicos del embarazo). No consumir alcohol ni drogas.

Por el contrario, quienes no están recomendadas para donar -ni para amamantar- son aquellas madres que toman algún tipo medicación que puede pasar a la leche o tienen alguna patología, como HIV o hepatitis.

Los bebés que reciben la leche materna donada son:

Prematuros extremos (que nacen antes de la semana 30 y pesan menos de 1 kilo)

(que nacen antes de la semana 30 y pesan menos de 1 kilo) Prematuros que pesan menos de 1,500 kg y están internados

que pesan menos de 1,500 kg Aquellos bebés que permanecen en el hospital y no toleren la leche de vaca ni de fórmula.

que permanecen en el hospital y También son destinatarios aquellos recién nacidos que fueron abandonados o que perdieron a su mamá en el parto.

“Reduce muchos riesgos y complicaciones en la internación neonatal. Evitar o retrasar la alimentación con fórmula láctea para brindarles leche humana es fundamental porque son bebés que pelean dia a dia por su vida y lo necesitan”, explicó a TN la directora del Banco de Leche Humana de La Plata, Ana Tabuenca, en el marco de la semana de la lactancia.

Nina hoy tiene cuatro años. (Foto: Gentileza María)

En ese sentido, la doctora detalló que es importante brindarle leche humana a estos recién nacidos porque les transmiten nutrientes, anticuerpos, tienen menos riesgos de infección y desarrollan una microbiota distinta.

Además, planteó que no importa que la donación sea poca en cantidad, ya que los bebitos receptores necesitan apenas unas gotas y una mamadera puede alimentar hasta seis niños.

De la extracción a la distribución: cómo es todo el proceso para pasteurizar la leche humana

En los bancos está todo pensado para que sea fácil, seguro y cómodo donar. De hecho, las madres que están amamantando y tienen un excedente de leche pueden hacerlo desde sus casas, sin necesidad de trasladarse. Solo deben contactarse por mail o redes sociales con el centro más cercano para comenzar el proceso.

Primero, deben pasar una etapa de admisión en donde tienen que completar un breve formulario online, enviar el consentimiento informado y adjuntar los últimos análisis de sangre.

Con todos los estudios en regla, se coordina una entrevista clínica para evaluar el estado de salud general. Una vez que está aprobada, personal capacitado se acerca al domicilio, entrega los frascos esterilizados y enseña a las mamás paso a paso cómo extraer y conservar la leche.

Según precisaron los distintos expertos, apenas la leche es extraída, debe ser congelada inmediatamente para preservar la cadena de frío. Cada frasco se rotula con nombre y fecha de extracción, y se almacena hasta que llegue el día de recolección, que suele ser una vez por semana (esto dependerá de cada centro).

Una vez que se retiran los frascos, se los traslada en frío al banco, donde comienza el proceso de análisis y tratamiento. Primero se descongela y se toma una muestra para cultivo bacteriológico: ese paso permite asegurarse de que no haya microorganismos que puedan representar un riesgo. Si la muestra da bien, la leche se pasteuriza -a través del método Holder, a 62,5°C por 30 minutos- para eliminar cualquier posible agente patógeno sin perder sus propiedades nutricionales.

Luego, se congela nuevamente y se toma una segunda muestra, que también se analiza. Solo si ambos cultivos resultan negativos, la leche queda habilitada para ser distribuida a los bebés que la necesitan. En total, la leche pasteurizada puede conservarse durante seis meses.

La leche materna no es siempre igual: cambia según el momento de la extracción. Al principio es más acuosa, luego se vuelve más cremosa y hacia el final del amamantamiento es más rica en grasas. Esto también es evaluado por el banco para adaptar las porciones a las necesidades de cada bebé.

En 2024, la leche donada humana fue 4502,9 litros. (Gráfico: Videolab)

Hace algunas semanas, nació un bebe en el hospital de Neuquén que tenía que someterse a una operación por una cardiopatía. Su estado era crítico y en los chequeos apareció otra complicación: quilotórax, que es la acumulación de líquido linfático -que contiene grasa- entre los pulmones y la pared torácica.

“Hemos tenido la habilidad de desnatar leche humana para que este bebe se salve de esa cirugia y pueda repararse a través de la alimentación. Por eso, vemos la donación como una oportunidad de salvar vidas, un abanico de salud para todos”, sostuvo Alejandra Buiarevich, jefa del BLH de Neuquén.

Por ello, cuando hay poco stock, se piensa de manera estratégica -y se distribuye para los más vulerables- y empiezan las campañas de difusión para incentivar a las mamás a donar. Esto sucede mayormente en época de vacaciones, aunque hay temporadas en las que puede bajar la cantidad de donaciones activas.

Cuáles son y cómo funcionan los diez bancos de leche humana en Argentina

Banco de leche humana La Plata

El banco de leche materna de La Plata fue el primero que se creó en Argentina, en 2007. (Foto: Gentileza Diario Hoy)

El banco de leche del Hospital San Martín de La Plata fue el primero de la Argentina. Tomando como referencia el modelo de Brasil, se fundó el 15 de mayo de 2007 y acumula cerca de 7600 donantes y casi 14 toneladas de leche donada en estos 18 años.

Formó una red con 30 centros de recolección en la provincia, tanto privados como públicos, para analizar y distribuir la leche con ellos. En ese sentido, la jefa de la unidad, Ana Tabuenca, afirmó: “Los bancos cumplen un rol social. Hay gente que pone mucho amor para que esto funcione y permita garantizar un adecuado acceso a la nutrición optima como lo es a través de la leche humana. Permite establecer un puente en la comunidad, que vincula a dos familias que no se conocen: por un lado una madre que dona de manera voluntaria; por otro, una familia que tiene a su bebé internado en situación crítica y que se salva al recibirla”.

Arrancaron con 60 donantes y actualmente hay más de 500. Si bien cubren la demanda, la directora del centro platense advirtió que hay oleadas de bajas donaciones: “Suelen tener un promedio de tres meses consecutivos de donación y hay diversos motivos en esa cifra, como la vuelta al trabajo, o su bebé necesita más leche. Incluso el estrés ambiental que están viviendo, entre las preocupaciones normales, llevar el dinero a casa, cuidar a los niños y demás”.

“Creo que falta información. Hay mucha gente que no sabe que existimos. Está bueno que sepan dónde hay, aunque sería ideal que haya más en todo el país, pero por algo se empieza”, remarcó Tabuenca.

Banco de leche humana Córdoba

En 2009 se creó el BLH en Córdoba. (Foto: Gentileza BLH)

En 2009, nació el banco de leche en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba. Al principio, y durante muchos años, abastecía solamente a los bebés que estaban internados en ese sanatorio. A partir de 2021, se conformó el sistema provincial de banco de leche humana en la provincia, lo que permitió cubrir la demanda en todo el territorio y trabajar en red con otras instituciones.

“Se garantizó, así, ofrecer un acceso igualitario a todos los prematuros y niños en situación de riesgo de la provincia. Ahora, el servicio es mixto y pueden recibir esta leche en hospitales públicos y clínicas privadas porque el bebé no elige donde nacer. Como política pública sanitaria, hay que garantizar eso”, resaltó Lorena Lázaro, una de las coordinadoras del sistema, a este medio.

En el primer semestre de 2025 -hasta el 30 de junio-, el Neonatal de Córdoba recolectó 96 litros de leche materna con 27 donantes. A esta fecha, hay 13 activas y 12 en proceso de admisión.

Para Lázaro, falta visibilizar las tareas de las grandes casas de lactancia: “No todo el mundo sabe que existen, qué es lo que hacen, cómo trabajamos, cómo se pueden contactar. A veces con una pequeña donación, con un pequeño aporte, se pueden salvar vidas y no se toma dimensión de eso. Laburamos con mucho amor y compromiso porque nos parece solidario y loable”.

Banco de leche en la Ciudad de Buenos Aires

La Maternidad Sardá es uno de los centros pioneros y que más especialistas capacitó. (Foto: Gentileza Luis Azula)

Otro de los bancos de leche que funciona desde 2009 es el que está en la Ciudad de Buenos Aires en el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá.

Reconocido por organismos como UNICEF y la OMS como un modelo de cuidado neonatal, su programa demostró la eficacia al reducir la morbi mortalidad y mejorar el desarrollo de los recién nacidos de alto riesgo. Además, fue el centro que más capacitó profesionales en el ámbito.

Banco de leche en Chaco

El centro se fundó en 2009 en Resistencia, en el Hospital Perrando. (Foto: Facebook / BLH Chaco)

También en 2009 se creó el banco de leche humana en el Hospital Julio Cecilio Perrando en Resistencia, Chaco. Hace no tanto se consiguió que tuviera su propio edificio dentro del centro de salud.

“Nos llevó bastante tiempo, pero hay que cuidar la leche y todo su proceso, no puede haber gente circulando en el medio y se complica todo si está dentro del edificio general”, comentó Ivanna Leibovich, voluntaria y presidenta de la Asociación Gotas de Amor y Vida.

Hace 13 años, Ivanna dio a luz a su hijo y a los pocos días notó que mojaba el corpiño con leche, pero no sabía bien qué hacer con esa situación. Le consultó a su obstetra y a las enfermeras que la habían atendido, pero todos minimizaron su pregunta y empezó a averiguar por su cuenta. Primero encontró información sobre el centro de La Plata y ellos la pusieron en contacto con el Perrando.

“Doné casi un año, dos y hasta tres frascos por día. Estaba cerca y todas las mañanas se lo llevaban. En los sanatorios privados generalmente no te enseñan a sacarte leche y menos te cuentan sobre la posibilidad de donar. No puedo entender por qué no se fomenta esto, que es la mejor alimentación para la propia especie”, expresó a TN.

A partir de su historia, empezó a trabajar voluntariamente en el banco y en el Centro de Alimentación Enteral Neonatal (CAEN), que nuclea a todas las madres que fueron donantes para que ayuden y capaciten a otras mujeres para que puedan alimentar a sus bebés. “Hay una red enorme de madres en toda la provincia. Cuando alguna tiene problemas para amamantar, nos deriva y se las llama para enseñarles consejos. De mamá a mamá es más empático porque es alguien que pasó por lo mismo y te puede entender lo que vivis”, destacó.

Banco de leche humana Mendoza

Enfermeras y médicas del BLH de Mendoza hacen campaña para sumar donantes. (Foto: Facebook / BLH Mendoza)

Aunque se aprobó por ley y creó en 2007, el banco de leche materna en el Hospital Luis Lagomaggiore de Mendoza se inauguró recién en 2011.

“Estamos más que agradecidos con cada donación, un acto altruista que beneficia a todos los bebés prematuros que por alguna razón no pueden recibir la leche de su propia mamá”, postearon en redes sociales luego de alcanzar las 5000 donantes desde su apertura.

Banco de leche humana Neuquén

Cada año se suman más mamás donantes de leche humana. (Foto: BLH Neuquén)

En Neuquén, el banco de leche se montó en el Hospital Cutral Có-Plaza Huincul en 2016. En nueve años, cerca de 4000 madres donaron leche. En su caso, reciben mamaderas de toda la provincia, ya que hay varios nodos de recolección para abastecer a todas las neonatologías.

Martín Sapag, coordinador del centro, resaltó que el impacto del uso de la leche materna en la salud de los prematuros fue inmediato: “Tanto con leche de vaca como la de fórmula -con sustancias químicas- se les hinchaba la pancita. Cuando el doctor nota que en las primeras tomas ocurre eso, tiene que detener la alimentación hasta que se deshinche y mientras tanto deben alimentarlos por vía, algo complejo y con riesgo de infección”. En ese contexto, algunas enfermedades, como la enterocolitis necrotizante, se erradicaron y las cirugías disminuyeron.

Luciana Romane Garay es enfermera y asesora en lactancia. Tiene su propio nodo de recolección en su casa y se encarga de ayudar a mamás a atravesar esos primeros días tan duros: “Las familias, hasta que no nace su bebé, no saben la existencia del banco de leche humana y tienen que cumplir las necesidades básicas de la criatura. Pero para eso, las madres tienen que estar nutridas, informadas, contenidas, y a veces eso no pasa, lo que contribuye a la inhibición de la lactancia”.

Más allá de que, actualmente, se pueden contactar a los bancos de leche a través del mail o de las redes sociales, Luciana considera que es interesante el boca a boca que se genera: “Son madres multiplicadoras de amor y contagian a otras mamás”.

Banco de leche Río Negro

La leche donada pasa por un proceso de pasteurización para poder, luego, ser entregada a los bebés prematuros. (Foto: BLH Río Negro)

El siguiente banco de leche que se creó fue el de Río Negro, que abrió sus puertas en septiembre de 2018 en el Hospital Francisco López Lima de la ciudad de General Roca.

“Funciona en esa institución porque cumplía con todos los requisitos, entre otros ser amigo de la lactancia, poseer Centro de Lactancia Materna y una Neonatología de categoría 3B. Y también por su ubicación geográfica, ya que nos encontramos casi a 500 kilómetros del mar y 500 kilómetros de la cordillera”, precisó la nutricionista y coordinadora del banco, Daniela Fernández.

Actualmente, cuenta con aproximadamente 40 mamás donantes activas y envían mamaderas a la Neonatología del Hospital de Bariloche y al Sanatorio San Carlos de Bariloche.

Banco de leche humana Corrientes

(Foto: Gentileza Luis Azula)

En Corrientes, los especialistas trabajaron muchísimo tiempo hasta que lograron inaugurar su propio banco de leche humana. Acompañaron a otros centros a capacitarse y lanzarse, pero recién en 2019 cumplieron la meta y estrenaron su espacio en el Hospital Eloísa Torrent de Vidal. Ellos cubren la demanda de los servicios públicos y privados de la provincia y pasteurizan también leche enviada desde Formosa.

“Nos pusimos en contacto con Brasil y trabajamos articuladamente. Se generó una red increíble de ayuda -invisible- que nos conecta. Incluso Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador trabajan de la misma manera que nosotros”, contó el doctor y coordinador Luis Azula.

Asimismo, aseguró que la lactancia materna disminuyó la mortalidad neonatal de 13% a 8,5%: “Es un eslabón más de la cadena secuencial de la atención materna neonatal. Tener un prematuro de 25 semanas ya no es una utopía, es darle una posibilidad enorme y salvar su vida”.

Banco de leche Berazategui (Buenos Aires)

El BLH de Berazategui es el segundo creado en provincia de Buenos Aires, después de La Plata. (Foto: Gentileza Marcela)

En 2021, se habilitó el segundo banco de leche ubicado en provincia de Buenos Aires: se trata del centro Deolinda Correa ubicado en el Hospital Evita Pueblo de Berazategui.

“Después de un arduo trabajo en equipo que comenzó con la gestión del difunto doctor Potito, que apostó junto con el doctor Di Sarli a llevar a cabo este proyecto provincial, el banco se inauguró una vez que contábamos con todo el equipamiento y personal necesario para tener cubierto el servicio de lunes a lunes”, indicó Marcela Balestretti, secretaria del centro.

Desde su creación, trabaja de manera conjunta con 17 centros de recolección en todo el territorio bonaerense. De todas formas, Balestretti marcó: “Se incrementaron las donaciones, pero todavía falta un poco de difusión acerca de la importancia del banco de leche y de la donación de leche materna, ya que sin donantes no sería posible esta inmensa labor de amor”.

“Su existencia promueve el desarrollo saludable de los niños y reduce riesgos asociados a la alimentación artificial. En estos momentos difíciles, la leche materna no solamente es la mejor opción por sus beneficios, sino también por cuestion de costos: amamantar es gratuito”, reforzó.

Banco de leche Misiones

El centro en Misiones es el más nuevo: cumple esta semana un año desde su apertura. (Foto: BLH Misiones)

El último en sumarse a la red de bancos de leche humana activos en el país es el de Misiones, que el 7 de agosto cumplirá un año. Ubicado en el Hospital Materno Neonatal de Posadas, es el centro más joven, pese a que el proyecto comenzó a cranearse desde hace décadas. “Desde aproximadamente 1994, cuando se conformó una comisión de lactancia, empezamos a trabajar en la idea”, contó Cristina Zach, supervisora del banco.

Luego de muchas capacitaciones, incluyendo rotaciones en el Hospital Sardá y visitas a bancos de Brasil, Corrientes y Chaco, se logró diseñar un protocolo adaptado a la realidad local. “Es un compromiso, es responsabilidad y seriedad”, planteó.

Durante el primer mes se realizaron pruebas con pequeñas cantidades y, cuando apareció la primera donante voluntaria, se largaron con el procesamiento formal y hoy por hoy ya están más afianzados. En este primer año de funcionamiento, el banco recibió a la donación de más de 150 madres y desde hace un mes también comenzaron a abastecer a otro hospital de igual complejidad, a 80 kilómetros.

Actualmente, Misiones cuenta con un solo centro recolector en Apóstoles, pero se trabaja para ampliar la red provincial. “Tenemos proyectos con Iguazú y con Eldorado para formar otros centros. Hay mucho trabajo por ahora”, dijo Zach. En ese camino, el objetivo es sensibilizar a los municipios sobre la importancia de la donación: “Era algo que no estaba instaurado. La donación salva vidas y es sencillo. Queremos incentivar a todos los municipios a que formen centros».

La falta de una política nacional, una deuda con los prematuros

Todos los expertos consultados coincidieron en la falta de una política nacional que le dé institucionalidad a los bancos de leche humana.

En 2019 se presentó un proyecto de ley para fomentar la creación de centros en todo el país. “Se votó en el Congreso, pero se durmió en los cajones y perdió estado parlamentario. Ante la falta de centros en todas las provincias, necesitamos que se habilite el libre tránsito de la leche humana para que se puedan trasladar sin tener problemas”, apuntó Azula.

En esa sintonía se manifestó Lázaro: “Se trabajó sobre tablas, pero todo quedó en la nada. Sería genial contar con un banco por provincia o poder hacer acuerdos entre provincias y compartir recursos».

Las leches son entregadas en frascos estériles para su conservación sin contaminarse. (Foto: Gentileza BLH Berazategui)

Para Leibovich, las autoridades deben tomar consciencia de lo que se ahorraría si se implementan políticas públicas que garanticen la leche materna en todo el país: “Las leches de fórmula que se dan en los hospitales son recetadas, llena de químicos y más caras. Cuando el banco de leche está a full capacidad, el gasto baja muchísimo”.

Sapag, en tanto, consideró que debería haber un centro en cada provincia y -pensando a futuro- uno cada millón de habitantes. “Deseamos que haya en todas las provincias. Nuestro mensaje es que esto es posible en cualquier provincia. Hay que tener una base comunitaria, los gobiernos y la sociedad civil tiene que acompañar. Esto salva vidas y la Argentina se tiene que despertar”, concluyó.

