RACING RECUPERA UN JUGADOR FUNDAMENTAL PARA LA SEMIFINAL DEL TORNEO CLAUSURA ANTE BOCA

Racing avanzó a las semifinales del Torneo Clausura 2025 eliminando a Tigre por penales tras el empate en los 120 minutos y visitará la Bombonera en busca del pasaje a la final de Santiago del Estero, programada el próximo 13 de diciembre.

No fue todo positivo para La Academia, ya que Gastón Martirena y Santiago Sosa fueron expulsados y se perderán el partido clave ante Boca. Ambos jugadores vieron la doble amarilla y estarán ausentes en las semifinales.

Es por eso que, la vuelta de Marcos Rojo a los entrenamientos luego de que se recupere de su desgarro en el sóleo izquierdo, es importante para Costas. El zaguero central podría volver a la convocatoria luego de sumarse a la par de los compañeros esta semana.

Marcos Rojo volverá a La Bombonera como jugador de Racing (Foto: Fotobaires)

Como reemplazo de Sosa y Martirena, aparecen Bruno Zuculini y Facundo Mura como favoritos. Aunque Franco Pardo tiene grandes chances de sumarse al once titular y formar una línea de cinco defensores en La Bombonera.

Otras de las preocupaciones en Racing pasa por Santiago Solari, quien se entrenó diferenciado por una sobrecarga muscular. Aunque todo indica que llegaría para el domingo, Costas aguarda por la evolución del delantero.

¿Cómo le fue a Marcos Rojo enfrentando a Boca?

Rojo jugó tres veces contra el Xeneize, todas con Estudiantes de La Plata y de local. Con un saldo de dos victorias y un empate, la primera fue en el Apertura 2009 cuando no sumó minutos y se quedó en el banco. La segunda fue en la cancha de Quilmes, en el Clausura 2010 cuando hizo el gol que abrió el partido y luego fue empate de la mano de Martín Palermo. Y la última, en el Apertura 2011 fue otra victoria del “Pincha”.