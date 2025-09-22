QUITILIPI: REPAVIMENTACIÓN HISTÓRICA Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS PARA LA POLICÍA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este lunes, el Gobernador Zdero inauguró la repavimentación del acceso a la localidad y además, entregó vehículos policiales y chalecos balísticos a la División Cuerpo de Operaciones Motorizadas.

El primer mandatario provincial junto a la vicegobernadora Silvana Schneider, al ministro Hugo Matkovich y al intendente Ariel Lovey, inauguraron, esta mañana, la repavimentación de la avenida San Martín en Quitilipi. En la oportunidad, el gobernador también entregó móviles policiales, chalecos balísticos y cascos a la División Cuerpo de Operaciones Motorizadas. De esta manera avanza y no se detiene en todo el territorio el Plan de Seguridad Provincial.

La obra implicó la intervención de cuadras de la avenida San Martín (entre ruta nacional Nº16 y la calle 25 de Mayo) y otras cuadras de la calle Almirante Brown (entre ruta nacional Nº16 y avenida 25 de Mayo). Los trabajos, incluyeron bacheo, sellado de fisuras, recapado asfáltico y señalética nueva.

Mayor seguridad

Zdero entregó camioneta y motovehículos 0KM a la División Cuerpo de Operaciones Motorizadas, además de chalecos balísticos y cascos. “La entrega responde a algo que es estratégico para la gestión, como lo es el Plan de Seguridad Provincial que implica mejor calidad de vida para los chaqueños”, agregó.

Por su parte, el ministro Matkovich recordó que desde la gestión se fortalece el sistema de seguridad y aseguró que cuando asumió se encontró con una escasez de recursos humanos y materiales. “Había 7.100 efectivos y hoy tenemos más 8.200 lo que implica que hay una gran inversión para la seguridad de los chaqueños”, concluyó.

El jefe comunal Lovey hizo hincapié en los que implican las obras de repavimentación en brindar mayor seguridad vial para la comunidad. “Esto es producto de una firme decisión política del gobernador a pesar de la situación económica que tiene todo el país”, señaló.

Participaron del acto, el administrador de Vialidad Provincial Omar Canela, el ministro de Seguridad Hugo Matkovich, el jefe de la División Cuerpo de Operaciones Motorizadas Cristián Blanco y el subsecretario de Coordinación de Gabinete Económico, Guillermo Agüero.

Relacionado