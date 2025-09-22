CONFERENCIA: “PUERTO BARRANQUERAS, NODO LOGÍSTICO DEL NORTE”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este miércoles 24 de septiembre a las 9 horas, en el Aula Magna de la Universidad Tecnológica Nacional (French 414, Resistencia), se realizará la conferencia titulada “Puerto Barranqueras, Nodo logístico del norte”, un encuentro clave para el desarrollo portuario y logístico de la región.

El evento reunirá a referentes nacionales, expertos y actores estratégicos del sector, con el objetivo de analizar el rol de Puerto Barranqueras como plataforma logística y motor económico del norte argentino. La entrada es libre y gratuita. Cuenta con el apoyo del Gobierno del Chaco y la Administración del Puerto de Barranqueras y está organizado por la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA) y la Universidad Tecnológica Nacional.

Expositores confirmados:

-Apertura: Livio Gutiérrez, Secretario Coordinador de Gabinete de la Provincia del Chaco.

-José M. Lojo – Presidente del Consejo Portuario Argentino (vía Zoom): “Corredores de Integración y Desarrollo”.

-Juan C. Donato – Especialista en Gestión Portuaria y Vías Navegables: “Barranqueras: Puerto Industrial del Norte Argentino”.

-Patricio Muñoz – CEO de Interconsult y Pacífico Cargas y Logística: “Plataforma Logística clave entre Paraguay y el Pacífico”.

Un encuentro estratégico

El objetivo de esta conferencia es consolidar un espacio de intercambio de ideas, experiencias y propuestas para potenciar la competitividad de Puerto Barranqueras, fortaleciendo la integración regional, la innovación y el desarrollo sostenible.

De esta manera, el Puerto de Barranqueras se posiciona como un pilar fundamental de la infraestructura logística del norte argentino, con impacto directo en la producción, el comercio y la conectividad con el resto del país y el mundo.

Relacionado