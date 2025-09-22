PLAN PROVINCIAL DE VIVIENDAS: MÁS FAMILIAS CON CASA PROPIA EN EL BARRIO SANTA RITA DE SÁENZ PEÑA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

”Seguimos trabajando en diferentes iniciativas vinculadas a la vivienda propia. Existen programas sociales como Ñachec, créditos para refacción y ampliación; fideicomisos con consejos profesionales y empresas constructoras. Contemplamos todas las líneas de crédito y las modalidades posibles, porque el objetivo es que más chaqueños accedan a su hogar”, expresó el Gobernador Zdero.

Este lunes, el primer mandatario provincial, acompañado por la vicegobernadora Silvana Schneider, el intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini y el presidente del IPDUV, Fernando Berecochea, entregaron nuevas viviendas en el barrio Santa Rita, en el marco del programa Fo.pro.vi. (ex Casa Propia – Construir Futuro). Estas unidades habitacionales se suman a las ya inauguradas en junio, en el mismo barrio, consolidando el avance del Plan Provincial de Viviendas, que se financia con recursos propios y apunta a dar respuesta a la demanda habitacional, al tiempo que impulsa el empleo local y dinamiza la economía.

Más alternativas para el acceso a la vivienda

El primer mandatario provincial destacó además que los programas incluyen créditos accesibles que deben cumplir con requisitos y plazos de devolución, garantizando la continuidad de la construcción. Asimismo, mencionó los fideicomisos que se llevan adelante en Sáenz Peña y en avenida Piacentini (Resistencia), junto a otros desarrollos en marcha en distintos municipios.

El subsecretario de Coordinación del Gabinete Económico, Guillermo Agüero, acompañó la entrega y remarcó: “La vivienda constituye un elemento esencial para la calidad de vida de los ciudadanos. Este tipo de acciones demuestra el compromiso de la gestión en avanzar con soluciones concretas”.

Por su parte, el intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, valoró la importancia de estas entregas:

“Siempre es una buena noticia entregar viviendas. Estamos abordando una de las principales problemáticas de nuestra ciudad: el techo propio. Entre los beneficiarios hay familias que estaban inscriptas hace más de 20 años. Eso grafica la complejidad de la demanda habitacional y la necesidad de una respuesta integral por parte del Estado”, señaló.

Asimismo, subrayó la importancia de reactivar obras paralizadas para continuar brindando soluciones habitacionales: “Uno de los principales desafíos sigue siendo la solución del techo propio para tantas familias que lo necesitan”.

Presencias

Acompañaron al gobernador Zdero en la entrega: el presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea; la presidente del IPRODICH, Ana María Mitoire; el subsecretario de Coordinación del Gabinete Económico, Guillermo Agüero; el vocal del IPDUV, Diego Gutiérrez y el intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, Bruno Cipolini.

