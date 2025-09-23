DEL NORTE ARGENTINO A MAR CHIQUITA: EL LOCAL DE UN EX INTEGRANTE DE LOS NOCHEROS QUE OFRECE MÚSICA Y LAS MEJORES EMPANADAS SALTEÑAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se trata de La Nochera, un restaurante y almacén de campo en el barrio La Harmonía, donde se disfruta de comida regional, guitarreadas y la tranquilidad de la Costa Atlántica.

La Nochera, restaurante y almacén de campo de Kike Teruel, ex nochero. Foto: Instagram @lanochera.almacendecampo

Kike Teruel, ex integrante del grupo Los Nocheros, decidió dar un giro rotundo a su vida y mudarse a Mar Chiquita junto a su familia. Allí abrió La Nochera, un almacén de campo que combina restaurante, delivery y tienda de barrio, ubicado dentro del barrio La Harmonía, sobre el kilómetro 380 de la Ruta 2.

“Cuando me fui del grupo hace dos años, no tenía muy claro qué quería hacer. Sí sabía que quería cambiar mi historia, encontrar otra misión”, confesó Teruel en diálogo con NGFederal. “Esperé pacientemente que el universo me mostrara una señal, y me la dio: me trajo a este lugar maravilloso que se llama La Harmonía”, agregó.

Un lugar con sabor regional

Ingresar a La Nochera es como hacer un viaje al norte argentino. El local ofrece comida regional, con empanadas salteñas, vino tinto y, cada 15 días, se realiza una guitarreada donde Quique se sube a tocar para unos 65 privilegiados.

De martes a domingo funciona como almacén de barrio, restaurante y delivery. Es un espacio muy completo, donde se busca mantener la esencia de la tradición y la cercanía con la gente. Kike no se mudó solo, lo hizo junto con su familia, quienes lo ayudaron con este proyecto.

Volver a cero, con familia y música

“Elegí Mar Chiquita por la tranquilidad y porque quería reconectar con lo esencial. Volví a cero, cero”, contó Kike. El cantante recordó sus inicios con La Nochera en Gaucho de Güemes en 1986, y destacó que la peña fue un antes y un después en su carrera.

Un plan que no te podés perder

Con una propuesta que mezcla tradición, gastronomía y música en vivo, La Nochera se posiciona como un destino diferente en Mar Chiquita, ideal para quienes buscan una salida distinta cerca de la ciudad.

