QUITILIPI: DEMORARON A UN JOVEN QUE SUSTRAJO BEBIDAS DE UN COMERCIO

Intervino el personal del Cuerpo de Operaciones Motorizadas. El jovende 22 años, quedó a disposición de la Justicia.

En la medianoche del lunes, alrededor de las 23:50, personal de la División Cuerpo de Operaciones Motorizadas (C.O.M.) de Quitilipi demoró a un joven de 22 años, quien fue identificado de ingresar a un comercio y sustraer bebidas alcohólicas. El damnificado había aportados imágenes de la cámara de seguridad donde identificaron al joven.

El procedimiento de la detención ocurrió en la intersección de Tierra del Fuego y San Luis, donde los agentes identificaron al joven, domiciliado en el barrio Fuerte Apache. Como así también, secuestraron en su poder un cuchillo y un prenda de vestir(buzo con capucha) utilizada en el hecho.

El demorado fue trasladado junto a los elementos secuestrados y entregado a la Guardia de Prevención de la Comisaría de Quitilipi, quedando a disposición de la fiscalía interviniente.

