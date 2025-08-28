Quiénes son los tres acusados de tirarle piedras al presidente Javier Milei en Lomas de Zamora

«, le dijo Diego Martín Paz al sitio LN+.

Sin embargo, el dato oficial es que «tiene derecho de admisión por tiempo indeterminado» y pesan sobre él dos medidas de restricción impuestas por la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreViDe) por su actividad en la cancha.

La primera medida de restricción se dictó en 2017 por «contravención, resistencia a la autoridad, portación ilegal de arma de uso civil», y la segunda data de 2021, cuando se registró el «derecho de admisión por solicitud del Club Arsenal, por antecedentes policiales de hechos lesivos para el orden público en la localidad de Quilmes».

«Me están acusando de tirarle una piedra al Presidente y yo solamente ejercí mi derecho a protestar. No represento a ninguna agrupación política», insistió Paz sobre el episodio en Lomas de Zamora, y hasta desmintió que en 2017 le negaran la entrada a la cancha por portación de armas.

«Tengo ‘derecho de admisión’ por una pelea que tuve en la cancha. Me pueden tildar de barra, lo que quieran, yo soy socio», se definió.

El tercer sospechoso identificado por el Gobierno es José Marcelino Dabrowsky, de 56 años, que sería un militante de la agrupación H.I.J.O.S. y fue señalado por fuentes consultadas por el matutino como el «encargado de bloquear el paso de la comitiva presidencial durante el ataque».

El «ataque» en cuestión fue la manifestación pública de desagrado ante la presencia de Javier Milei, Karina Milei y otros funcionarios nacionales y miembros de La Libertad Avanza que fueron a hacer campaña a la plaza Grigera en días en que estalló el escándalo por el supuesto pago de coimas a la hermana presidencial.