MITAD DE SEMANA, MÁS TRABAJOS EN MARCHA
El área de Servicios Públicos continúa desarrollando distintas tareas en la ciudad para mantener en condiciones los espacios comunitarios:
Pintura de cordones en calles y avenidas
Recolección de ramas y residuos
Poda y mantenimiento de árboles
Reparación del alumbrado público
Arreglo de reflectores en el Polideportivo
Desmalezado de espacios públicos y barrios
Reparación de pisos en el Centro Integrador Comunitario
Estas acciones reflejan el compromiso de seguir trabajando día a día por un Tres Isletas más limpio, ordenado, iluminado y seguro para todos los vecinos.