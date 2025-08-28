MITAD DE SEMANA, MÁS TRABAJOS EN MARCHA

El área de Servicios Públicos continúa desarrollando distintas tareas en la ciudad para mantener en condiciones los espacios comunitarios:

Pintura de cordones en calles y avenidas

Recolección de ramas y residuos

Poda y mantenimiento de árboles

Reparación del alumbrado público

Arreglo de reflectores en el Polideportivo

Desmalezado de espacios públicos y barrios