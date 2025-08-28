Jue. Ago 28th, 2025

MITAD DE SEMANA, MÁS TRABAJOS EN MARCHA

By Redaccion 3 horas ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El área de Servicios Públicos continúa desarrollando distintas tareas en la ciudad para mantener en condiciones los espacios comunitarios:
✔️ Pintura de cordones en calles y avenidas
✔️ Recolección de ramas y residuos
✔️ Poda y mantenimiento de árboles
✔️ Reparación del alumbrado público
✔️ Arreglo de reflectores en el Polideportivo
✔️ Desmalezado de espacios públicos y barrios
✔️ Reparación de pisos en el Centro Integrador Comunitario
Estas acciones reflejan el compromiso de seguir trabajando día a día por un Tres Isletas más limpio, ordenado, iluminado y seguro para todos los vecinos.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com