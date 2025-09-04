Quiénes son los 7 senadores que apoyaron el veto de Javier Milei a la Ley de Discapacidad

«, leyó Bartolomé Abdalá al finalizar la votación que presidió en la Cámara alta debido a la ausencia de Victoria Villarruel.

Para ese momento ya se escuchaban los aplausos desde la calle, donde personas con discapacidad, sus familiares y los profesionales de la salud y cuidados que los atienden se habían reunido a escuchar el resultado de la votación.

Se trata de un resultado histórico porque hacía 22 años que el Senado no rechazaba un veto presidencial, pero el espíritu de la Ley 27.793 movió la balanza para beneficio de trabajadores y pacientes.

El estado de emergencia en el área de Discapacidad durará hasta el 31 de diciembre de 2027.