QUIÉNES DEJARÁN DE COBRAR LAS BECAS PROGRESAR DE ANSES Y POR QUÉ

El Ministerio de Capital Humano exige una serie de requisitos para acceder al cobro del programa y a continuación, te contamos los detalles.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), continuará con el programa de Becas Progresar en 2024. Asi mismo, aun no publicó el calendario de pagos de enero y anunció qué becas seguirán vigentes y la lista de requisitos.

Los beneficiarios que dejarán de percibir las Becas Progresar son aquellos que no continúen con sus estudios, no hayan acreditado su asistencia a una institución académica y no cumplan con las condiciones del programa.

LAS CONDICIONES DEL PROGRAMA

Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de cinco (5) años en el país y contar con DNI;



Ser alumna/o regular de una institución educativa.



Tener entre diecisiete (17) y veinticuatro (24) años de edad cumplidos. Estudiantes avanzadas/os en la carrera, hasta treinta (30) años.



Estudiantes de enfermería sin límite de edad.



Los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM): $468.000.



Cuáles son las Becas Progresar vigentes en 2024

Progresar 16 y 17 años: se encuentra dirigido a jóvenes, menores de 18 años, que deseen completar sus estudios primarios o secundarios.

Progresar Obligatorio: para personas de entre 16 y 24 años, que deseen finalizar sus estudios primarios o secundarios. La línea se extiende hasta los 35 años para quienes tengan hijas/os, menores de 18 años, pertenecientes a hogares monoparentales.

Progresar Superior: está diseñado para las personas que deseen completar los estudios de nivel superior, terciario o universitario.

Progresar Enfermería: está orientado a estudiantes de nivel superior que se encuentren en curso de la carrera de Enfermería.

Progresar Trabajo: para estudiantes que estén realizando cursos de formación profesional, avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).