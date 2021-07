QUIÉN ES “LA COLO”, LA PRODUCTORA A LA QUE BARASSI LE BUSCA PAREJA EN VIVO Y QUE ACTUÓ EN UNA PELÍCULA DE NETFLIX

Florencia Gattario tiene 33 años y se convirtió en una de las figuras del backstage de 100 argentinos dicen; su fanatismo por River y sus idas y vueltas con el conductor

“¡Volviste, Colo! ¿Dónde estabas?”, exclama Darío Barassi. Detrás de cámara, las luces apagadas y un barbijo esconden su identidad. Con una sonrisa que solo se nota por sus ojos achinados, la productora de 100 argentinos dicen (eltrece) muestra una bandeja de cartón con dos empanadas. Rápidamente, el conductor interviene y compartiendo un momento de plena complicidad y humor forcejean por el almuerzo.

Desde que empezó a salir al aire y hacer chistes con Darío Barassi, la figura de La Colo fue tomando fuerza tras bambalinas y, desde sus casas, la gente empezó a sentirse partícipe de los idas y vueltas entre la productora y el conductor. Lo que empezó como una broma se transformó en realidad y cuando Barassi asegura “creé un monstruo”, habla de la gran cantidad de seguidores que ella reunió en su cuenta de Instagram desde que empezó el programa.

Sin embargo, el camino es largo y antes de ocupar un lugar en la producción del éxito de las tardes de eltrece, Florencia Gattario (33) -el verdadero nombre tras el apodo- había estudiado Psicología, Relaciones del trabajo, Recursos humanos, Sociología, Actuación y -finalmente- Periodismo, carrera que completó en 2017 en ETER. Título en mano y con la ayuda de su amiga Bárbara Castellano, productora de El gran premio de la cocina, llegó una mañana a los estudios de la calle Lima y su vida se transformó.

Florencia se recibió de periodista en el año 2017 y participó de coberturas de festivales de cine para ETER Florencia Gattario

Pero su arribo a la televisión no fue casualidad. “Yo me crié con la tele, viendo a Marley, Santiago Del Moro, novelas de Pol-ka. Ir a lo de mi abuela era: milanesa, papas fritas, una coca y ver a Mirtha (Legrand) y a Susana (Giménez)”, recordó en diálogo con LA NACIÓN. De chiquita, sus sueños ya tenían el sol multicolor del canal impreso. “Con mi hermana éramos muy fanáticas de ShowMatch y en casa había un sillón muy cómodo. Luchábamos todos los días para ver quién lo usaba. La primera en decir: ‘Canto pri el sillón para ShowMatch’, se lo quedaba. Teníamos mil estrategias para ganarlo”, comentó entre risas.

Algo que era un juego entre dos hermanas, sin saberlo, marcaba el rumbo de una de ellas. Mientras tanto, surgía otra pasión que también sería una marca fundamental en su vida: el Club Atlético River Plate.

“Me parece que me voy a tener que hacer más de River”

Instalada en Núñez con su familia, su papá la hizo socia del Millonario cuando era apenas una bebé. Desde entonces, la pasión sólo fue en aumento. Allí conoció amigas, dio su segundo beso, fue a clases de teatro, hizo natación, pilates, aeróbico, compartió charlas y tomó decisiones trascendentales en su vida. Fue mirando un partido que, junto a su papá, surgió la idea de irse a vivir sola.

Su padre la convirtió en socia del club cuando era muy chica Florencia Gattario

“River es eso. Es mi familia, mi viejo, un viaje, es el camino hacia la cancha. Por ahí estoy más colgada con la actualidad del equipo pero del club sé todo. Soy una socia con todas las letras”, explicó. Pero ese fanatismo tardó en llegar. “Siendo muy chicas empezamos a ir al club y yo al fútbol no le daba mucha bola. Mi mamá recuerda que le dije: ‘Me parece que me voy a tener que hacer más de River’, para que mi papá me prestara más atención”, contó La Colo. Esa frase y un poco de tiempo crearon un lazo irrompible que incluso derivó en un viaje a Japón para ver la final del Mundial de Clubes de 2015.

El club la vinculó con su familia y se convirtió en una parte fundamental de su vida Florencia Gattario

Netflix, 100 argentinos dicen y “una pareja para La Colo”

Además de sus tantas profesiones y experiencias, Florencia Gattario se inició como actriz en una pequeña escuelita de teatro en River y luego se profesionalizó en la Universidad Popular de Belgrano. Con el tiempo fue participando en más obras y publicidades hasta que un día llegó a ojos de Hollywood.

“Trabajé como extra en una película que está en Netflix. Se llama Operación final (2018). Es la historia de la mano derecha de Hitler y se grabó acá”, explicó. “Mi personaje aparece caminando en algunos momentos pero está la emoción de buscarme y decir: ‘Ay, acá estoy’. Y claro, la experiencia de haber pertenecido a una mega producción”, bromeó.

Quizás sea una cuota de la actriz que lleva dentro la que le permitió ganarse un lugar en el aire de 100 argentinos dicen. Todas las tardes, Barassi la busca y le tira un latiguillo, que ella responde. El clásico es “La búsqueda de un novio para La Colo”.

“Es como si fuese una app de citas en vivo. Darío es un fanático de las parejas, conmigo juega a eso y yo me prendo. Es cierto que cuando fue oportuno lo aproveché. Alguna que otra cita hubo pero no me explayaré”, explicó entre risas sobre las salidas que hubo con participantes. “Es genuino, es espontáneo y puede suceder. Hay algo también en la energía que él imprime (Barassi) que terminás cayendo”, agregó.

La colo, un factor fundamental de 100 argentinos dicen Florencia Gattario

“Hay una energía re linda. Nos divertimos mucho con el programa y me hace acordar bastante a lo que hacía Migue Granados”, completó no sin antes pedirle perdón a Darío Barassi por mencionar a Granados y declararse fan de su programa, Últimos cartuchos.

Artista de raza y escritora. Esas también son facetas en la vida de La Colo. Con el crecimiento que tiene en sus redes se animó a dejar el anonimato de sus escritos y plasmar en una historia o un video la mirada que tiene del día a día. Manteniendo la esencia, como ella misma describió en diálogo con este medio, comparte lo que le sucede “con una vuelta poética”.

Pero cuando las grabaciones en Constitución terminan y las redes se apagan, llega el momento de descansar y estar sola. Florencia se traslada a su departamento en Núñez, le pone play a Tu Amor, de Charly García y cocina algo mientras espera para ver un capítulo de su serie favorita o algún clásico de la infancia como Volver al futuro (1985) o Hércules Vigila (1993).

Fanática de ir al cine, viajar sola, hacer deporte o darse una vuelta por River, también se toma un ratito para salir con sus amigos o conocer a alguien nuevo. Con la ilusión de algún día estar frente a cámara y las ganas de “seguir aprendiendo en todos los laburos”, disfruta su presente en 100 argentinos dicen mientras busca cómo combinar el amor por el cine, la actuación, el periodismo y la producción de TV.

