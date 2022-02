QUENTIN TARANTINO SERÁ EL NARRADOR DE LA SERIE SOBRE EL FUNDADOR DE UBER

Super Pumped es una serie antológica de los creadores de Billions, que en cada temporada contará las historias de los innovadores tecnológicos que revolucionaron nuestro mundo actual con sus desarrollos. En la primera entrega, veremos cómo se gestó Uber en 2009, desde el funcionamiento de la corporación a puertas cerradas hasta la vida personal de su fundador, Travis Kalanick, ex CEO de la empresa, interpretado por Joseph Gordon-Levitt.

La serie que debutará en Estados Unidos el 27 de febrero en Showtime y al día siguiente en las plataformas de América Latina (Paramount+, Movistar+) está basada en el libro Super Pumped: The Battle for Uber, de Mike Isaac, que analizó la historia de la tecnología que cambió el transporte. Y ahora se anunció que otro gran nombre se suma al elenco: Quentin Tarantino será el narrador de la primera temporada. Ya hemos escuchado su voz en off en sus propias películas, como Érase una vez en… Hollywood (2019) y Los ocho más odiados (2015).



El director Quentin Tarantino será la voz en off de la serie antológica «Super Pumped: The Battle for Uber». ( EFE/EPA/NEIL HALL)

Los showrunners de Super Pumped: The Battle for Uber son Brian Koppelman y David Levien (Billions) y Beth Schacter (Soundtrack); los tres harán también la producción ejecutiva. Otros grandes nombres de la industria del cine se cuentan entre los intérpretes: Kyle Chandler (Bloodline) será Bill Gurley, el mentor de Kalanick, y Uma Thurman (Kill Bill) será Arianna Huffington, fundadora de The Huffington Post y directiva de Uber. Completan el elenco Babak Tafti, Mousa Hussein Kraish y Elisabeth Shue.



Uma Thurman como Ariana Huffington y Kyle Chandler como Bill Gurley acompañan a Gordon-Levitt. (Showtime)

Uber llegó a facturar más que los grandes conglomerados de la industria automotriz como General Motors y Ford, y en un momento alcanzó un valor de USD 62.000 millones. Pero la serie no sólo contará cómo surgió sino que también abordará el clima laboral dentro de la compañía, marcado por la explotación laboral, las denuncias de acoso y la actitud poco profesional de Kalanick, quien se vio forzado a renunciar en 2017 para evitar mayores escándalos.

Luego de Super Pumped: The Battle for Uber, la antología se moverá hacia otra gran empresa surgida en Silicon Valley: Facebook.



«Super Pumped: The Battle for Uber» es una producción de Brian Koppelman y David Levien, quienes crearon «Billions». (Showtime)

La segunda temporada se basará en el libro An Ugly Truth: Inside Facebook’s Battle for Domination, de Cecilia Kang y Sheera Frenkel, y relatará la relación del fundador y director ejecutivo, Mark Zuckerberg, con Sheryl Sandberg, la jefa de operaciones, que será interpretada por Claire Foy (The Crown).

Todavía no se sabe quién interpretará a Zuckerberg, ni si Tarantino será también narrador de estos episodios. La segunda entrega también recorrerá polémicas sociales y políticas globales, dados los conocidos conflictos internacionales que ha atravesado la compañía que da forma al modo en que miles de millones de personas se comunican y se informan, como el caso Cambridge Analytics o el genocidio de los rohingya.