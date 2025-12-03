QUEDÓ EL MICRÓFONO ABIERTO Y SE ESCUCHARON EN VIVO LOS «PIROPOS» DE UN DIPUTADO: «QUÉ BUENA ESTÁ LA PERUCA»
Mientras juraban diferentes legisladoras, se escucharon comentarios subidos de tono. Una de las mencionadas fue Rosario Goitía.
«Che, qué buena que está…», «qué linda que está…», «qué buena que está la peruca…», fueron algunos de los «piropos» que se escucharon en vivo cuando diferentes legisladoras prestaban juramento. Una de las mencionadas fue la formoseña Rosario Goitía.
El tres veces intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña asumió la presidencia de la sesión preparatoria que se llevó a cabo este miércoles a las 13 horas y fue señalado en las redes sociales como el autor de las frases que no tardaron en volverse viral.
Javier Milei, presente en Diputados
Muy atrás quedaron las épocas en las que Javier Milei calificaba de «nidos de ratas» al Congreso de la Nación, y acudió este miércoles al recinto para participar de la jura de los nuevos Diputados.
Junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y al ministro del Interior, Diego Santilli, el mandatario libertario ocupó uno de los palcos y provocó fuertes reacciones tanto en la oposición como en el oficialismo.
El mapa de fuerzas en la Cámara de Diputados tuvo este lunes un giro inesperado: mientras algunos bloques se fracturaban, nuevos legisladores se sumaron a La Libertad Avanza, lo que dejó al oficialismo en condiciones de convertirse en la primera minoría.
Tras la salida de tres diputados de Catamarca que abandonaron Unión por la Patria para conformar su propio bloque, horas más tarde se confirmó que Francisco Morchio pasará a integrar la bancada libertaria.