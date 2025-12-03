QUEDÓ EL MICRÓFONO ABIERTO Y SE ESCUCHARON EN VIVO LOS «PIROPOS» DE UN DIPUTADO: «QUÉ BUENA ESTÁ LA PERUCA»

Foto: Daniel Vides/NA

Martín Menem no presidió este miércoles la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados de la Nación, y la jornada tuvo algunos bloopers al momento de algunas juras, debido a que se olvidaban de cerrar el micrófono y se escucharon algunos comentarios subidos de tono.

Conforme lo establece el artículo 2 del reglamento de la Cámara y la tradición parlamentaria, la sesión fue presidida por el legislador chaqueño Gerardo Cipolini, de Juntos por el Cambio, debido a que es el diputado de mayor edad. Y fue a quien le adjudicaron los mencionados exabruptos.

«Che, qué buena que está…», «qué linda que está…», «qué buena que está la peruca…», fueron algunos de los «piropos» que se escucharon en vivo cuando diferentes legisladoras prestaban juramento. Una de las mencionadas fue la formoseña Rosario Goitía.

El tres veces intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña asumió la presidencia de la sesión preparatoria que se llevó a cabo este miércoles a las 13 horas y fue señalado en las redes sociales como el autor de las frases que no tardaron en volverse viral.