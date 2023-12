QUEDAN SIN EFECTO LAS INTIMACIONES A LOS ADJUDICATARIOS DE VIVIENDAS, SIN TERMINAR

El presidente del Ipduv, Fernando Berecoechea, comunicó que quedan sin efecto las intimaciones para ocupar viviendas sin terminar, a familias beneficiarias.



El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda -Ipduv- informó, este martes, que quedaron sin efecto las actas por las cuales se intimaba a los adjudicatarios a ocupar en un plazo no mayor de diez días, viviendas sin terminar o con las obras de infraestructura correspondientes como ser luz, agua y calles en condiciones.

Desde el organismo, se informó que hasta tanto las viviendas no estén concluidas las familias no deben trasladarse a los barrios, ya que las empresas y organismos del estado, como Sameep y Secheep, se encuentran trabajando para que cada hogar cuente con todas las condiciones de habitabilidad.

Por ende, desde el Ipduv se informó que esas autorizaciones quedarán sin efecto y que el organismo se encuentra trabajando junto al Jefe de Policía del Chaco y al Ministerio de Seguridad de la provincia para resguardar las viviendas hasta tanto se concluyan las obras pendientes.

“De este modo, se lleva tranquilidad a cientos de familias que al día de hoy se encuentran custodiando a la intemperie casas sin concluir, tanto de la ciudad de Resistencia como de localidades del interior provincial”- concluyó Berecoechea.

