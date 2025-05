QUÉ SE JUEGA RIVER EN SU ÚLTIMO PARTIDO DE LA FASE DE GRUPOS DE LA COPA LIBERTADORES

Qué se juega River en su último partido del grupo pese a ya estar clasificado

El objetivo ahora es claro: ganarle ael martes 27 de mayo en elpara quedar entre los dos mejores primeros de la fase de grupos.Porque el reglamento de laestablece que desde octavos en adelante la localía en los partidos de vuelta se define por rendimiento en la fase inicial, yquiere asegurarse que la mayoría de esos cruces se jueguen en casa.

Palmeiras, con 15 puntos y puntaje ideal, ya se aseguró ser el mejor primero. Pero detrás hay varios equipos con posibilidades de pelear el segundo lugar en esa tabla de líderes: Racing y Vélez, con 10 unidades y +7 de diferencia de gol, son los principales competidores. Sin embargo, si River gana, llegará a 14 puntos y quedará por encima de todos ellos.

Ese dato no es menor. Desde el regreso de Gallardo, el Monumental se transformó en un bastión difícil de vulnerar y River no pierde allí desde el 1° de marzo, cuando cayó 2-0 ante Estudiantes por el Torneo Apertura. Además, la historia reciente también marca que en sus títulos más resonantes, como la Copa Libertadores 2018 y la de 1996, fue clave definir de local en instancias decisivas. Si bien es cierto que esa ventaja no siempre fue determinante —como ocurrió en las eliminaciones ante Atlético Mineiro (2023) o Vélez (2022)—, el Millonario apuesta a sostener la localía como herramienta estratégica.

Por eso, con la eliminación local ante Platense ya digerida, todo indica que Gallardo volverá a poner lo mejor disponible para cerrar la fase con una victoria y posicionarse de la mejor manera en el cuadro final. River está clasificado, sí, pero el último partido también se juega con el cuchillo entre los dientes.