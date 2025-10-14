Qué necesita Juan Martín del Potro para ingresar al Salón de la Fama del tenis mundial

Actualmente, Roger Federer lidera ampliamente la encuesta entre los fans, mientras que Del Potro se ubica segundo, lo que le permitiría sumar ese 2% extra en la votación final.

Por qué fue nominado Juan Martín Del Potro

El Board del Hall of Fame evaluó que el tandilense cumplía con los requisitos para ser elegible, ya que han pasado más de cinco años desde su retiro competitivo. Su último partido fue en el Argentina Open 2022, cuando cayó ante Federico Delbonis, en lo que fue una despedida simbólica más que un intento de regreso.

La carrera de Juan Martín del Potro lo respalda:

Campeón del US Open 2009 , venciendo a Federer.

Medalla de bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016 .

Ganador de 22 títulos ATP , incluido un Masters 1000 (Indian Wells 2018) .

Integrante clave del equipo campeón de la Copa Davis 2016 .

Llegó al puesto 3 del ranking mundial y fue reconocido por su espíritu deportivo y resiliencia ante las lesiones.

Aunque Del Potro cuenta con un enorme respaldo popular, su inclusión definitiva dependerá del voto de los miembros electores del Hall de la Fama. El resultado final se dará a conocer durante el otoño del hemisferio norte (primavera argentina), cuando se anunciará oficialmente a los nuevos miembros que serán homenajeados en 2026.