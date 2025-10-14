LA REACCIÓN DE CRISTINA KIRCHNER A LA ADVERTENCIA DE TRUMP: «ARGENTINOS… ¡YA SABEN LO QUE HAY QUE HACER!»
La expresidenta no dudó en manifestarse luego de que el presidente estadounidense indicara que retirará su apoyo al país si Javier Milei pierde las elecciones.}
Qué dijo Donald Trump sobre el apoyo a la Argentina
“Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión, porque no tienen chances de tener una buena economía debido a su filosofía”, advirtió el republicano y agregó: «Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”.
Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent sostuvo que el swap “es una gran oportunidad para los argentinos”: “No vamos a ignorar a nuestros aliados y es mejor formar puentes económicos con ellos», aseguró y destacó: “Tenemos confianza que el presidente Javier Milei lo hará bien”.
Milei llegó a Estados Unidos acompañado por una comitiva integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.
En Washington lo esperaban el canciller Gustavo Werthein y el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro «Alec» Oxenford.