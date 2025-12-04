QUÉ DIJO LIONEL MESSI TRAS EL CRUCE CON MAXIMILIANO MORALEZ Y LAS CRÍTICAS POR SU CARÁCTER EN CANCHA
Tras su cruce con Maxi Moralez en la final del Este, Messi aclaró las críticas por su carácter en cancha y aseguró que siempre juega para ganar.
El espíritu combativo que los hinchas argentinos le celebraron a Lionel Messi en la Copa América 2021 y en el Mundial de Qatar 2022 comenzó a ser cuestionado en los últimos años. Sus cruces con diferentes rivales en la MLS alimentaron la idea de que La Pulga se volvió demasiado provocador incluso en partidos de menor trascendencia.
La llegada de Rodrigo De Paul a Inter Miami pareció reforzar esa percepción. Y el episodio más reciente, el picante duelo con Maxi Moralez en la final de la Conferencia Este ante New York City, terminó por reavivar el debate. Muchos hinchas tomaron partido por el exfutbolista de Racing y Vélez, especialmente por la insistencia de Messi en ir a buscar a “Frasquito” tras una infracción sin pelota sobre Maxi Falcón.
En diálogo con ESPN, Messi negó cualquier cambio en su personalidad dentro del campo. “Siempre fui así. Uno cuando entra a la cancha cambia la personalidad. Afuera era tímido, introvertido. Y adentro de la cancha me transformaba. Gritaba, peleaba, pedía la pelota, quería ganar, hacer goles. Quería hacer todo bien. Hasta el día de hoy me pasa. Es parte del juego. Al final queda todo ahí”, afirmó.
El capitán de Inter Miami agregó que la tensión del juego suele condicionar las reacciones. “Pase lo que pase, no deja de ser un partido de fútbol. Pero yo siempre juego para ganar, me caliento y uno muchas veces no controla las emociones en esos momentos. Pasan cosas que uno cuando está en frío las ve y no le gusta. Lo que pase adentro de la cancha es válido y queda ahí”, explicó.
Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, dos ejemplos de intensidad
Más allá de admitir su temperamento, Messi bromeó al asegurar que nunca llegó al nivel de intensidad de dos compañeros con los que compartió la consagración mundialista en Qatar: Leandro Paredes, hoy en Boca, y Rodrigo De Paul, también parte del plantel de Inter Miami.
“Los querés siempre en tu equipo, pero de rivales se hacen odiar. Después, afuera de la cancha nada que ver. Son dos pibes extraordinarios. Normales, sencillos, humildes. Les gusta joder, pasarla bien. Adentro de la cancha se transforman. Lo viven de esa manera, lo juegan de esa manera, para sentirse enfocados y metidos todo el tiempo en el partido”, destacó Messi.
La chispa más reciente se encendió cuando Maxi Moralez golpeó sin pelota a Maxi Falcón durante la final de la Conferencia Este. La reacción de varios jugadores de Inter Miami fue inmediata, con Messi a la cabeza de los reclamos, y derivó en un tenso enfrentamiento cara a cara entre ambos futbolistas. Esa insistencia del capitán de Las Garzas en buscar a Moralez —algo que también hizo De Paul— se convirtió en blanco de cuestionamientos en redes sociales. El propio Messi insistió en que su actitud forma parte de su ADN competitivo, uno que, según él, nunca cambió.