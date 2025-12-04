Qué dijo Lionel Messi tras el cruce con Maximiliano Moralez y las críticas por su carácter en cancha

“Los querés siempre en tu equipo, pero de rivales se hacen odiar. Después, afuera de la cancha nada que ver. Son dos pibes extraordinarios. Normales, sencillos, humildes. Les gusta joder, pasarla bien. Adentro de la cancha se transforman. Lo viven de esa manera, lo juegan de esa manera, para sentirse enfocados y metidos todo el tiempo en el partido”, destacó Messi.

La chispa más reciente se encendió cuando Maxi Moralez golpeó sin pelota a Maxi Falcón durante la final de la Conferencia Este. La reacción de varios jugadores de Inter Miami fue inmediata, con Messi a la cabeza de los reclamos, y derivó en un tenso enfrentamiento cara a cara entre ambos futbolistas. Esa insistencia del capitán de Las Garzas en buscar a Moralez —algo que también hizo De Paul— se convirtió en blanco de cuestionamientos en redes sociales. El propio Messi insistió en que su actitud forma parte de su ADN competitivo, uno que, según él, nunca cambió.