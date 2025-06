QUÉ DIJO LA ÚNICA TESTIGO QUE VIO CÓMO MURIÓ EL MÉDICO QUE CHOCÓ CON EL ACOPLADO DE UN CAMIÓN EN LA RUTA

Diego Quirós era un reconocido médico marplatense que murió luego de chocar su auto contra el acoplado de un camión en la ruta provincial 88. Desde entonces, su hijo reclama justicia y dio detalles sobre la declaración de una testigo, quien reveló detalles del hecho.

En diálogo con TN, Francisco contó cómo fue el relato de la mujer: “Una señora dijo que a mi papá lo sobrepasó una Amarok”.

Pese a ello, la testigo aseguró que “no vio mucho más”, ya que estaba muy oscuro.

De igual manera, el hijo apuntó directamente contra el conductor del camión: “Fueron errores de él“.

Según manifestó, su reclamo se sustenta en que “el acoplado no tenía luces y no tenía las gomas correctas”.

Cómo fue el brutal choque en el que murió el médico

El 8 de junio a las 19:33, Diego Quirós viajaba por la ruta 88, a la altura de Miramar, en un Mercedes Benz. Iba con su pareja, Yanina Liani, y el hijo de ella, Iñaki, cuando ocurrió el trágico accidente.

Diego volvía de la casa de sus suegros en Bahía Blanca e iba a visitar a su hijo Francisco. A la altura del kilómetro 45, impactó desde atrás contra la carga del camión, que llevaba 44 mil kilos de cereales y era manejado por Raúl Alejandro Lozano García.

En el brutal impacto, no solo perdió la vida el médico, sino que también murió el nene. La mujer sigue internada y se encuentra estable.

Aunque el conductor del vehículo de gran porte dio negativo en el test de alcoholemia, no tenía licencia habilitante de conducir y el camión carecía de VTV. “El acoplado estaba mal enganchado y las luces no funcionaban. Se cruzó en la ruta. No estaba en condiciones”, apuntó en diálogo con este medio el abogado querellante, Juan Manuel Belliure.

“Entiendo también que hay responsabilidad en el titular del camión. Sabían que no pasaba la VTV y por eso no la hicieron. Los dos son responsables”, expuso. Y añadió: “No había línea de frenado, Francisco no llegó a verlo”.

Diego, por su parte, hizo hincapié en el mal estado de la ruta, donde en lo que va de 2025 ya se registraron 13 muertes, sumando un total de 19 en poco más de un año: “Se viene pidiendo que hace años se haga doble carril. Hace dos años murió un amigo mío”.

El viernes, el juez de Garantías Daniel De Marco le otorgó la excarcelación a Lozano García tras considerar que no existía riesgo de fuga.