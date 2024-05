QUÉ DIJO EL OFICIALISMO SOBRE EL DATO DE LA INFLACIÓN

Por primera vez se registró un dígito, lo que no se daba desde octubre del 2023.

Tras conocerse que la inflación fue del 8,8% en abril, representantes del oficialismo celebraron el dato de un dígito, lo que no se registraba desde octubre del 2023. Dirigentes libertarios festejaron la cifra pero la izquierda criticó el ajuste.

El presidente Javier Milei celebró la noticia en sus redes sociales con una foto en la que se lo ve fundido en un abrazo con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el comentario «GOOOOOOOOOOOOL…!!!».

El vocero presidencial Manuel Adorni expresó en su cuenta de X: «La inflación de abril fue del 8,8%. Gran parte se dió por el sinceramiento de precios regulados. En alimentos la inflación fue incluso menor: 6%. La inflación se está pulverizando y tiene su certificado de defunción firmado. Fin».

El diputado José Luis Espert, por su parte, afirmó: «8,8 % inflación de abril. El gobierno de Milei en solo 4 meses no solo evitó una hiperinflación sino que logró que abril tuviera una inflación de un dígito (octubre 2023 fue un dibujo, no cuenta) cosa que no ocurría desde julio de 2023. ¿La receta? Puro sentido común: déficit fiscal y emisión 0. Es por ahí».

También se manifestó el secretario de Energía, Eduardo Chirillo, quien dijo: «El equipo económico del Presidente demostró que con capacidad y decisión se puede: inflación de un dígito. Excelente trabajo de Caputo».

Por el momento, el único dirigente de la oposición que se refirió al dígito de inflación fue el diputado nacional del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño. «El Indec informa una inflación de casi 9%. Aunque bajó respecto a los picos de 25% de diciembre con la brutal devaluación de Milei, es a costa de una licuación enorme de jubilaciones, salarios, recortes en la obra pública, en las universidades y una profunda recesión», sostuvo.