PUERTO TIROL: SECUESTRARON UNA CAMIONETA VINCULADA A UN INTENTO DE ROBO

El rodado fue localizado en la ciudad de Fontana tras tareas de investigación. Presentaba las mismas características observadas en cámaras de seguridad durante el hecho.

En la madrugada de este martes, personal de la Comisaría de Puerto Tirol secuestró una camioneta Toyota Hilux que estaría relacionada con una causa por tentativa de robo ocurrida días atrás en esa localidad.

De acuerdo con la denuncia, el vehículo había sido identificado en registros de cámaras de seguridad del domicilio afectado y de vecinos, donde se observaba una camioneta con paragolpes blanco, abolladura en el guardabarros delantero derecho y llantas de chapa.

Tras distintas tareas de investigación, efectivos del Servicio Externo localizaron el rodado en el barrio Malvinas Argentinas de Fontana. La Fiscalía interviniente ordenó su secuestro por considerarlo de interés en la causa.

Personal de la División Verificaciones de la Policía Caminera confirmó que la camioneta no presentaba adulteraciones, aunque poseía prohibición de circular según el sistema DNRPA. Finalmente, fue trasladada en grúa a la Comisaría de Puerto Tirol, con colaboración de la División COM.

