PUERTO TIROL: EN TAREAS DE PREVENCIÓN DEMORARON A UN HOMBRE BUSCADO POR LA JUSTICIA

El ciudadano de 25 años fue descubierto gracias al Sistema de Gestión Biométrica.

Esta mañana, el personal de la Comisaría de Puerto Tirol demoró a un joven de 25 años en avenida 12 de Octubre para su identificación. Mientras corroboraban sus datos, notaron que sobre el pesaba un pedido de captura por dos infracciones, una al código 60 y otro al 78 de Código de Faltas. Terminó aprehendido.

La demora se realizó esta mañana t al constatar con sus datos con el Sistema de Gestión Biométrica, los agentes descubrieron que el hombre tenía un pedido de captura emitido el día anterior (10 de octubre del 2025) por la causa de “supuesta infracción a los artículos 60 inciso B y el 78 del Código de Faltas Provincial”, por lo que quedó aprehendido en la unidad policial local.

