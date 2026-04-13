PUERTO TIROL: EDUCACIÓN GARANTIZA LA CONTINUIDAD DE CLASES Y AVANZA CON LAS OBRAS EN LA EET N° 39

A través de acciones preventivas y, en articulación con el municipio, se dispuso el traslado temporal de las clases al polideportivo local, ubicado a pocos metros de la institución. Esta medida, permite asegurar el normal desarrollo de las actividades escolares en un entorno adecuado mientras avanzan las obras en el edificio.

La subsecretaria de Infraestructura Escolar, Rosana Cerrutti, destacó el trabajo articulado con el intendente de Puerto Tirol, Humberto De Pompert y la rápida respuesta del Estado. “Estamos abordando esta situación con responsabilidad y compromiso. Se trata de una intervención prioritaria, queremos llevar tranquilidad a las familias: estamos trabajando para que los estudiantes puedan regresar a su escuela en el menor tiempo posible”, señaló.

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Educación y el área de Infraestructura Escolar, lleva adelante este abordaje integral en la Escuela de Educación Técnica N° 39 de Puerto Tirol, con el objetivo de garantizar la seguridad y la continuidad pedagógica de la comunidad educativa.

Por instrucción del gobernador Leandro Zdero, un equipo técnico estuvo en el establecimiento y mantuvo un encuentro con las familias y estudiantes para informar sobre las obras en marcha y las próximas intervenciones previstas en el edificio escolar.

Entre las tareas realizadas se incluyen el relevamiento técnico integral del edificio, la implementación de medidas de seguridad y el avance en los trabajos para concretar las mejoras.

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