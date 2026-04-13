Polémica en una carnicería de Chubut: venden cortes de un insólito animal a $7500 (Foto: Adobe Stock)

Un productor rural decidió romper todos los moldes: Julio Cittadini, desde la zona de Punta Tombo, lanzó al mercado la carne de burro y encendió la polémica en toda la Argentina.

En abril de 2026, el proyecto “Burros Patagones” dio un salto clave: los cortes de burro llegaron al mostrador de una carnicería en Trelew, donde ya se venden a $7.500 el kilo. Se busca instalar esta carne como una opción accesible, nutritiva y capaz de competir con las tradicionales.

Degustación abierta y expectativa social

El próximo 16 de abril, la apuesta irá por más: una parrilla local organizará una degustación abierta para que los vecinos puedan probar empanadas, chorizos y asado hechos íntegramente con carne de burro. El objetivo es claro: medir la reacción social y empezar a derribar prejuicios.

Degustación abierta y expectativa social. (Foto: Gentileza ADN Sur)

La estrategia de Cittadini no es casual. Responde a un escenario crítico para los productores de la región:

Crisis lanera: la baja rentabilidad y el deterioro del mercado internacional golpean fuerte.

la baja rentabilidad y el deterioro del mercado internacional golpean fuerte. Depredadores y sequías: la fauna silvestre y el clima extremo complican la producción.

la fauna silvestre y el clima extremo complican la producción. Suelos difíciles: muchos campos no son aptos para la ganadería bovina tradicional.

“La carne de burro es muy nutritiva, de buen sabor y de muy buena calidad. Estoy convencido de que su consumo vendrá en paralelo con el incremento de la producción”, aseguró Cittadini en diálogo con Bichos de Campo.

Además explicó que “la carne de burro presenta cualidades nutricionales y organolépticas comparables a las de la carne vacuna”, lo que podría facilitar su inserción en el mercado.

El proyecto “Burros Patagones”, como lo calificó Cittadini, también contempla un potencial de desarrollo más amplio que va más allá de la producción de carne. En ese sentido, el especialista mencionó la posibilidad de aprovechar el cuero del animal para producir ejiao, una gelatina utilizada en la medicina tradicional china cuya demanda internacional se encuentra en crecimiento. Este aspecto introduce una dimensión exportadora que podría resultar clave para la rentabilidad futura del emprendimiento.