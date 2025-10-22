PUERTO LAVALLE: SAMEEP REALIZA TAREAS DE MANTENIMIENTO EN LA PLANTA POTABILIZADORA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La empresa Sameep lleva adelante acciones en la Planta Potabilizadora de Puerto Lavalle con el objetivo de encauzar la toma de agua y garantizar la potabilización y distribución del servicio a las localidades de Puerto Lavalle, Fortín Lavalle, Juan José Castelli, Villa Río Bermejito, Miraflores y El Espinillo.

Estas tareas, que resultan fundamentales y deben realizarse de forma periódica, buscan asegurar la continuidad y calidad del suministro de agua potable en toda la zona. Actualmente, se ejecutan trabajos de limpieza y profundización en el canal de toma, aprovechando la estabilidad del cauce del río Bermejo.

El presidente de Sameep, ingeniero Nicolás Diez, explicó que “el cauce del Bermejo es muy cambiante y eso nos obliga a realizar nuevas canalizaciones mediante el uso de maquinaria, para permitir que el líquido llegue correctamente hacia la toma de agua”. Además, agregó que “se están llevando a cabo tareas de mantenimiento y mejora en distintos puntos de la planta, mientras se continúa con la profundización del canal del río Bermejo hacia la toma”.

Por su parte, el jefe de la Planta de Puerto Lavalle, ingeniero Alejandro Ruiz Díaz, precisó que “la limpieza y profundización del cuenco de toma nos asegura 40 días de funcionamiento sin necesidad de intervención con maquinaria, lo que permite mantener sin inconvenientes el suministro de agua potable a las localidades abastecidas”.

Finalmente, Ruiz Díaz remarcó que “la Planta de Lavalle abastece a Villa Río Bermejito, Puerto Lavalle, Fortín Lavalle, El Espinillo, Castelli y Miraflores, por lo que es esencial realizar estas maniobras periódicamente para garantizar un servicio eficiente y continuo”.

