El periodista Ignacio González Prieto, especializado en policiales, recordó el caso de Diego Barría, un hombre de 32 años, que desapareció en la misma zona en dónde buscan a los jubilados, Pedro Kreder y Juana Morales.

«¿Saben dónde fue encontrado el cuerpo? Dentro de las vísceras de un tiburón“, relató el comunicador, en Mediodía Noticias.

El estremecedor antecedente de la zona en dónde buscan a los jubilados de Chubut

“Hay un caso que voy a mencionar y que no se ha mencionado hasta ahora, que me parece fundamental y lo busqué anoche, en la bibliografía de la zona», adelantó el periodista.

“En febrero de 2023, en ese mismo lugar, Diego Barría, un chico de 32 años que era amante de la pesca de las 4×4, que tenía tres hijos y era muy familiero, por lo que no tenía ninguna circunstancia para desaparecer”, detalló.

Así encontraron a Diego Barría, el hombre que desapareció en donde buscan a los jubilados de Chubut

El estremecedor antecedente en la zona de la búsqueda de los jubilados en Chubut: “En las vísceras de un tiburón”

“Trabajaba en la empresa Vientos del Sur, una petrolera, y desapareció, en esa misma zona, 8 días. ¿Saben dónde fue encontrado el cuerpo? Dentro de las vísceras de un tiburón y se lo reconoció por los tatuajes“, confirmó.

“Dos pescadores estaban pescando a la madrugada, extraen un tiburón, porque en esa zona las mareas suben y copan el lugar. Y el cuerpo de Diego Barría fue encontrado en las vísceras del tiburón”, contó González Prieto.

“A Diego le gustaba andar en cuatriciclo, aquella noche había salido y saludado a todos. Aparentemente, tuvo un accidente, volcó con el cuatriciclo, se golpeó, quedó inconsciente en la zona donde la pleamar avanza sobre el territorio y ahí se cree que el agua se llevó el cuerpo hacia el mar”, relató sobre la hipótesis del caso.

“Se lo llevó la marea, y ahí fue donde, evidentemente, quedó su cuerpo en el mar. Y, acá, estamos más o menos lejos del mar”, señaló el periodista.