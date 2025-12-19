PUERTO DE BARRANQUERAS: PRODUCTORES DEL NORTE EXPORTARON CARBÓN VEGETAL A BRASIL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se concretó el envío de 28 toneladas de carbón vegetal de origen regional, fortaleciendo la inserción de productores del norte argentino en el mercado internacional.

El Puerto de Barranqueras llevó adelante una nueva operatoria de exportación consistente en el envío de 28 toneladas de carbón vegetal, fraccionado en bolsas de 3 kilogramos, con destino a Santa Catarina do Sul, en la República Federativa del Brasil. El cargamento, de origen formoseño, reafirma el rol estratégico del puerto como plataforma logística para la salida de productos regionales hacia mercados internacionales.

Los productores Pablo Gonzales y Alberto Carabajal cuentan con antecedentes en comercio exterior, habiendo realizado exportaciones previas con destino al Puerto de Haifa, Israel. En esta oportunidad, eligieron nuevamente al Puerto Barranqueras para la consolidación y logística del cargamento con destino al mercado brasileño, ratificando la confianza en los servicios portuarios y logísticos que allí se brindan.

La administradora del Puerto Barranqueras, Alicia Azula, agradeció a los productores por volver a confiar en el puerto y destacó que estas operaciones son posibles gracias a las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de la Provincia del Chaco y a las directivas del gobernador Leandro Zdero, quien ha asumido el compromiso de acompañar a cada productor que decide exportar, generando condiciones para que las materias primas y los productos regionales logren posicionarse y competir en el mercado internacional.

Asimismo, Azula expresó su reconocimiento a la empresa Gama Grupo Comercial por su compromiso, seriedad y profesionalismo en cada una de las operaciones logísticas, contribuyendo al fortalecimiento del Puerto Barranqueras como un nodo clave del comercio exterior del norte argentino.

