PUERTO CASADO, EL PUEBLO EN PARAGUAY COMPRADO POR UNA SECTA COREANA CUYOS HABITANTES LUCHAN DESDE HACE 25 AÑOS POR OBTENER LA PROPIEDAD DE SUS TIERRAS

«Se anunció que se vendían no solo los terrenos, sino también todo lo plantado y clavado. Las casas, escuelas, la iglesia y las instituciones que se supone funcionan en manos del gobierno», cuenta Manena, quien nació y creció en la localidad.

Mientras, los casadeños lidian con las consecuencias de no tener un techo y una tierra propios.

«Un Estado paralelo»

La ruta más rápida para llegar a Puerto Casado en auto toma unas ocho horas desde Asunción. En ocasiones, la carretera no tiene asfalto y cuando llueve se llena de lodo.

«Yo guardo mucha basura», dice con sarcasmo, y se queja de que en el país no existe un archivo oficial o museo sobre una época que él vivió como capellán de los obreros del quebracho.

«Por legislación, la firma no solo tenía el poder administrativo de sus predios, sino también atribuciones de policía e incluso judiciales», explica el experto.

«Como el Chaco estaba muy lejos, vender las tierras públicas no afectaba a Asunción, el centro del país. Por eso se les dio libre albedrío a los dueños de las tierras y se creó una especie de Estado paralelo», asegura Pérez.

El avión «secuestrado»

Y como los pobladores no tenían títulos de propiedad, no podían acceder a créditos o ayudas gubernamentales para desarrollar sus parcelas y trabajar en la agricultura o la ganadería.

El grupo religioso, a través de su representante legal para América Latina, Michelle Byun, le dijo a BBC Mundo que el desahucio no iba dirigido a toda la municipalidad.

«En los inicios, no hubo una buena relación con los dueños. No sabíamos si de un día para otro iban a venir a desalojarnos de nuestras casas», cuenta Laura Diaz, una profesora de 37 años que nos recibe en la escuela Juan de Ayolas.

Como consecuencia de estas diferencias, la organización religiosa decidió no establecer operaciones en Puerto Casado y solo mantiene reuniones de unos pocos fieles en la capital del país, añade Carmelo Caballero, también abogado del grupo.

Y con esta división, se inició un pleito legal por las tierras que aún no se ha resuleto y mantiene a los casadeños en vilo.

Una promesa

Según Kiantar Betancour, gerente general de Atenil, la empresa busca entregar 268 títulos de propiedad a familias que viven en una zona del centro urbano de Puerto Casado, que no se encuentra ubicado dentro de las 30.000 hectáreas contempladas en la ley de donación.

«Anteriormente no se conversaba con los dueños, siempre hubo intermediarios», asegura la educadora. «Ahora, al menos con esta empresa, eso ha cambiado», alega.

Pero el intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno, una figura que se encarga del ordenamiento territorial y de cobrar impuestos, asegura que la compañía no tiene la capacidad legal para ceder los títulos de propiedad.

Dos meses después de que le hicieran visitar varias oficinas y firmar varios documentos, Díaz no ha recibido su título de propiedad.

El Puerto Casado de las oportunidades

No obstante, sabe que se tendrá que ir de Puerto Casado cuando decida dar ese paso, pues en la localidad no hay un centro de educación superior.

«Mi meta es irme a Concepción, porque me gustaría hacer una licenciatura en instrumentación quirúrgica. Hace mucha falta aquí, en la comunidad, donde solo tenemos a una persona que se dedica a dicha profesión», señala.

Dice que no tiene mucho conocimiento sobre el problema de los títulos de propiedad.

«He escuchado algunas cosas, pero no le he dado tanta importancia a eso todavía. Aunque me encantaría tener alguna propiedad a mi nombre cuando tenga mi trabajo y estudios».